Стильно и практично: как и с чем носить платье-футболку (фото)

При формировании образа делайте ставку на минимализм, комфорт и простоту

Если хотите как-то разнообразить свой гардероб, то помимо шортов, юбок и сарафанов, в этом летнем сезоне создавайте стильные и молодежные образы с помощью такой практичной вещи, как платье-футболка.

В материале Apostrophe эксперты подсказали, как и с чем сочетать этот наряд, чтобы look получился удобным, практичным, но при этом весьма эффектным. Не забывайте, в частности об аксессуарах.

С чем сочетать платье-футболку

Отличительными чертами такого платья являются короткие рукава, округлый или V-образный вырез и прямой крой. Классический вариант — сочетать наряд с кроссовками, яркой сумочкой или рюкзаком, а также броскими солнцезащитными очками.

с чем носить платье-футболку этим летом

Если хотите подчеркнуть свою линию талии, тогда украсьте платье-футболку тонким ремнем. Образ получится весьма молодежным, современным и красивым.

стильный образ с платьем-футболкой

Также популярностью в этом сезоне пользуется платье-футболка с бахромой внизу. Такая вещь отлично подойдет для похода на пляж, поэтому смело сочетайте наряд со шлепанцами или босоножками на тонкой подошве, а образ подчеркните вместительной сумкой.

Как носить платье-футболку летом 2023

Как вариант, длинное платье-футболку можно носить, завязав один его край в узел. Такой наряд можно дополнить кроссовками или кедами, а также небольшим аксессуаром и солнцезащитными очками.

фотопримеры, как носить платье-футболку

"Телеграф" писал ранее, без каких "воздушных" платьев сложно представить это лето. Эксперты подсказали три самых эффективных и стильных фасона.