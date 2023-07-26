Стильно та практично: як і з чим носити сукню-футболку (фото)

При формуванні образу робіть ставку на мінімалізм, комфорт та простоту

Якщо хочете якось урізноманітнити свій гардероб, то крім шортів, спідниць і сарафанів, цього літнього сезону створюйте стильні та молодіжні образи за допомогою такої практичної речі, як сукня-футболка.

У матеріалі Apostrophe експерти підказали, як і з чим поєднувати це вбрання, щоб look вийшов зручним, практичним, але дуже ефектним. Не забувайте, зокрема, про аксесуари.

З чим поєднувати сукню-футболку

Відмінними рисами такої сукні є короткі рукави, округлий або V-подібний виріз та прямий крій. Класичний варіант — поєднувати вбрання з кросівками, яскравою сумочкою або рюкзаком, а також яскравими сонцезахисними окулярами.

з чим носити сукню-футболку цього літа

Якщо хочете підкреслити свою лінію талії, прикрасьте сукню-футболку тонким ременем. Образ вийде досить молодіжним, сучасним та красивим.

стильний образ із сукнею-футболкою

Також популярністю цього сезону користується сукня-футболка з бахромою внизу. Така річ відмінно підійде для походу на пляж, тому сміливо поєднуйте вбрання зі шльопанцями або босоніжками на тонкій підошві, а образ підкресліть місткою сумкою.

Як носити сукню-футболку влітку 2023

Як варіант, довгу сукню-футболку можна носити, зав’язавши один край у вузол. Таке вбрання можна доповнити кросівками чи кедами, а також невеликим аксесуаром та сонцезахисними окулярами.

фотоприклади, як носити сукню-футболку

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