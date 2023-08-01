Учимся на ошибках: какую одежду не стоит выбирать девушкам невысокого роста (фото)

Нужно уметь грамотно расставлять акценты при выборе одежды

Чтобы образ действительно получился стильным и эффектным, важно чтобы вещи между собой гармонично сочетались, а также подчеркивали все ваши достоинства. Но при этом важно учитывать не только свой тип фигуры, но и рост.

В материале OBOZREVATEL рассказано об основных ошибках девушек невысокого роста, которые они совершают при формировании образа, поэтому он смотрится неудачно и еще больше их "занижает".

Как одеваться невысоким девушкам

Горизонтальные полоски

По словам экспертов, одежда с горизонтальными полосками визуально добавляет объема телу и делает рост еще ниже, поэтому от такого принта следует 100-процентно отказаться. Лучше обратите внимание на вертикальные полосы, потому что с их помощью можно как раз "вытянуть" силуэт.

Ошибки в выборе одежды для невысоких девушек

Укороченные кюлоты

Невысоким девушкам не подходят такие брюки, потому что они будут делать ноги еще короче, а такой эффект испортит весь образ. Особенно, если вы отдадите предпочтение кюлотам из плотных "стоячих" тканей.

Как не стоит одеваться девушкам маленького роста

Длина до середины икры

Сейчас такая длина в моде, на линия подола будет скрывать длину ног у девушек невысокого роста, соответственно, визуально они будут выглядеть еще ниже, чем есть на самом деле. Если же вы очень хотите примерять такой образ, тогда эксперты советуют выбирать платье или юбку такой длины с разрезом посередине или где-то сбоку, чтобы ноги были немного открыты.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста

"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать свой образ стильным. Модницам подсказали несколько ценных советов.