Вчимося на помилках: який одяг не варто обирати дівчатам невисокого зросту (фото)

Потрібно вміти грамотно розставляти акценти під час вибору одягу

Щоб образ дійсно вийшов стильним і ефектним, важливо, щоб речі між собою гармонійно поєднувалися, а також підкреслювали всі ваші переваги. Але при цьому важливо враховувати не лише свій тип фігури, а й ріст.

У матеріалі OBOZREVATEL розказано про основні помилки дівчат невисокого зросту, які вони роблять при формуванні образу, тому він виглядає невдало і ще більше їх "занижує".

Як одягатися невисоким дівчатам

Горизонтальні смужки

За словами експертів, одяг із горизонтальними смужками візуально додає маси тілу і робить ріст ще нижчим, тому від такого принта слід 100-відсотково відмовитися. Краще зверніть увагу на вертикальні смуги, тому що за їх допомогою можна якраз "витягнути" силует.

Помилки у виборі одягу для невисоких дівчат

Укорочені кюлоти

Невисоким дівчатам не підходять такі штани, бо вони робитимуть ноги ще коротшими, а такий ефект зіпсує весь образ. Особливо, якщо ви віддасте перевагу кюлотам із щільних "стоячих" тканин.

Як не варто одягатися дівчатам маленького зросту

Довжина до середини ікри

Зараз така довжина в моді, але лінія подолу приховуватиме довжину ніг у дівчат невисокого зросту, відповідно, візуально вони будуть виглядати ще нижчими, ніж є насправді. Якщо ж ви дуже хочете приміряти такий образ, тоді експерти радять обирати сукню або спідницю такої довжини з розрізом посередині або десь збоку, щоб ноги були трохи відкриті.

Що не варто носити дівчатам невисокого зросту

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