Как выглядеть стильно этим летом: топ-5 образов, которые с легкостью можно повторить (фото)

Не забывайте дополнять свои аутфиты различными аксессуарами

Наступил последний месяц лета, поэтому используйте его по максимуму. Если еще не успели "выгулять" свои стильные образы, тогда пришло время это сделать. А при формировании своих аутфитов ориентируетесь на несколько летних формул, которые очень просто повторить.

В Instagram Anna.le.nova показала эффективные образы с самыми простыми вещами, которые точно найдутся в гардеробе каждой модницы. Используйте их, чтобы этим летом выглядеть стильно и элегантно.

Белые шорты + рубашка

Простое, но весьма гармоничное сочетание вещей. Отдавайте предпочтение шортам либо светлого, либо темного оттенка и дополняйте их белой или голубой рубашкой. Также используйте аксессуары.

Как сочетать белые шорты с рубашкой

Сатиновая юбка + объемный верх

Если джинсовая юбка немного "приелась" за лето, то ее отличной альтернативой станет сатиновая юбка длины макси, которая сейчас в тренде и хорошо сочетается с любым верхом. Но эксперты для создания модного образа рекомендуют использовать футболки оверсайз, жакет, а дополнять look сандалиями или вьетнамками.

Как создать стильный образ на лето 2023

Белая рубашка + джинсы

Это две базовые вещи гардероба, которые отлично подходят друг другу и не выйдут из моды. Можно надеть просто рубашку или же накинуть ее поверх топа или майки. Дополнить look можно как сандалиями, так и кроссовками.

Стильный look на лето

Брюки палаццо + любой верх

Такие брюки давно в моде, потому что стильные, удобные и практичные. Эксперты советуют сочетать палаццо любого цвета с топом, майкой, жекетом или лонгсливом — ориентируйтесь на свое желание и настроение.

Варианты модного образа на лето

Костюмный жилет + любой низ

Такие жилеты в этом сезоне пользуются большой популярностью, они гармонично сочетаются с брюками, джинсами и шортами. Подчеркните свой образ стильной сумкой, очками и украшениями.

Как выглядеть стильно этим летом

"Телеграф" писал ранее, какие модели брюк идеально подходят для лета. Эксперты рассказали, на какие фасоны следует обратить внимание.