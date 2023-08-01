Як виглядати стильно цього літа: топ-5 образів, які з легкістю можна повторити (фото)

Не забувайте доповнювати свої аутфіти різними аксесуарами

Настав останній місяць літа, тому використовуйте його по максимуму. Якщо ще не встигли "вигуляти" свої стильні образи, тоді настав час це зробити. А при формуванні своїх аутфітів орієнтуєтесь на кілька літніх формул, які дуже просто повторити.

У Instagram Anna.le.nova показала ефективні образи із найпростішими речами, які точно знайдуться у гардеробі кожної модниці. Використовуйте їх, щоб цього літа виглядати стильно та елегантно.

Білі шорти + сорочка

Просте, але дуже гармонійне поєднання речей. Віддавайте перевагу шортам або світлого або темного відтінку і доповнюйте їх білою або блакитною сорочкою. Також використовуйте аксесуари.

Як поєднувати білі шорти з сорочкою

Сатинова спідниця + об’ємний верх

Якщо джинсова спідниця трохи "набридла" за літо, то її відмінною альтернативою стане сатинова спідниця довжини максі, яка зараз у тренді і добре поєднується з будь-яким верхом. Але експерти для створення модного образу рекомендують використовувати футболки оверсайз, жакет, а доповнювати look можна сандалями чи в’єтнамками.

Як створити стильний образ на літо 2023

Біла сорочка + джинси

Це дві базові речі гардеробу, які чудово підходять один одному і не вийдуть із моди. Можна надіти просто сорочку або ж накинути її поверх топа або майки. Доповнити look можна як сандалями, так і кросівками.

Стильний look на літо

Штани палаццо + будь-який верх

Такі штани давно в моді, тому що стильні, зручні та практичні. Експерти радять поєднувати палаццо будь-якого кольору з топом, майкою, жекетом чи лонгслівом – орієнтуйтесь на своє бажання та настрій.

Варіанти модного образу на літо

Костюмний жилет + будь-який низ

Такі жилети цього сезону користуються великою популярністю, вони гармонійно поєднуються з брюками, джинсами та шортами. Підкресліть свій образ стильною сумкою, окулярами та прикрасами.

Як виглядати стильно цього літа

"Телеграф" писав раніше, які моделі штанів ідеально підходять для літа. Експерти розповіли, на які фасони слід звернути увагу.