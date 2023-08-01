Як виглядати стильно цього літа: топ-5 образів, які з легкістю можна повторити (фото)
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Не забувайте доповнювати свої аутфіти різними аксесуарами
Настав останній місяць літа, тому використовуйте його по максимуму. Якщо ще не встигли "вигуляти" свої стильні образи, тоді настав час це зробити. А при формуванні своїх аутфітів орієнтуєтесь на кілька літніх формул, які дуже просто повторити.
У Instagram Anna.le.nova показала ефективні образи із найпростішими речами, які точно знайдуться у гардеробі кожної модниці. Використовуйте їх, щоб цього літа виглядати стильно та елегантно.
Білі шорти + сорочка
Просте, але дуже гармонійне поєднання речей. Віддавайте перевагу шортам або світлого або темного відтінку і доповнюйте їх білою або блакитною сорочкою. Також використовуйте аксесуари.
Сатинова спідниця + об’ємний верх
Якщо джинсова спідниця трохи "набридла" за літо, то її відмінною альтернативою стане сатинова спідниця довжини максі, яка зараз у тренді і добре поєднується з будь-яким верхом. Але експерти для створення модного образу рекомендують використовувати футболки оверсайз, жакет, а доповнювати look можна сандалями чи в’єтнамками.
Біла сорочка + джинси
Це дві базові речі гардеробу, які чудово підходять один одному і не вийдуть із моди. Можна надіти просто сорочку або ж накинути її поверх топа або майки. Доповнити look можна як сандалями, так і кросівками.
Штани палаццо + будь-який верх
Такі штани давно в моді, тому що стильні, зручні та практичні. Експерти радять поєднувати палаццо будь-якого кольору з топом, майкою, жекетом чи лонгслівом – орієнтуйтесь на своє бажання та настрій.
Костюмний жилет + будь-який низ
Такі жилети цього сезону користуються великою популярністю, вони гармонійно поєднуються з брюками, джинсами та шортами. Підкресліть свій образ стильною сумкою, окулярами та прикрасами.
"Телеграф" писав раніше, які моделі штанів ідеально підходять для літа. Експерти розповіли, на які фасони слід звернути увагу.