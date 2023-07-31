Що одягти на пляж: шість стильних ідей образів, які легко повторити цього літа (фото)

Зібрати розкішне вбрання можна з базових речей літнього гардеробу

Залишатися стильною можна в будь-якій ситуації, хоч на пляжі біля водоймища, хоч біля міського басейну. Тенденції пляжної моди влітку 2023 приємно вражають різноманітністю.

Якщо вас турбує питання, що одягнути на пляж, то варто звернути увагу на шість стильних образів. Про це пише блог про моду mode.vise в Instagram.

За словами стилістів, існує багато варіантів пляжного одягу, таких як туніка або парео, але можна скласти образ, який підійде не лише для пляжу, а й для міста. Варто звернути увагу на шість формул, для яких потрібні базові речі літнього гардеробу.

Що вдягнути на пляж влітку 2023:

Шовкові або сатинові штани, топ бра, лляна сорочка оверсайз або топ кроше оверсайз крою, м’яка або структурована сумка, босоніжки чи балетки.

Сукня максі з прозорими чи мереживними деталями, м’яка/структурована сумка, босоніжки або балетки.

Мереживний або бікіні-топ, сорочка/блуза, шорти, сумка м’якої форми, балетки/босоніжки.

Сет (блуза та штани), бра-топ, м’яка/структурована сумка, босоніжки/балетки (шкіряні або замшеві).

Сатинова спідниця, топ бра, укорочений лляний блейзер, м’яка/структурована сумка, босоніжки/балетки/кросівки.

Спідниця із сатину, майка з американською проймою, лляна оверсайз сорочка, м’яка/структурована сумка, босоніжки/балетки/кросівки.

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