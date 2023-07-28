Як зробити літній образ ефектнішим: п’ять стильних прийомів (фото)

Варто трохи змінити ваш лук, щоб він засяяв по-новому

У теплу пору року хочеться одягатися красиво та стильно. Навіть за допомогою базових речей гардеробу можна зібрати ефектний образ, якщо знати про невеликі стилістичні хитрощі.

Як створити ефектний літній образ? Детальніше розповіла стилістка Андріана Дембицька в Instagram. За її порадою слід звернути увагу на п’ять прийомів.

Як одягатися стильно цього літа:

Комбінуйте 3-2 стилі в одному комплекті.

Поєднуйте різні відтінки однакової насиченості, щоб комплект мав більш гармонійний вигляд.

Грайте з фактурами — поєднуйте полярні (протилежні) фактури в одному комплекті.

Оформляйте портретну зону. Не забувайте про окуляри, прикраси, головні убори і цікаві вирізи в плечових виробах. Але тут важливо не перестаратися, все в міру, зазначає стилістка.

Звертайте увагу на цікаві сумки та взуття. У літній період навіть найпростіший образ можна перетворити саме завдяки ефектній аксесуарній групі.

Мікс стилів

Вдале поєднання тонів

Гра фактур

Обов’язкові атрибути літнього образу

Сумка — родзинка образу

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