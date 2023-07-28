Как сделать летний образ более эффектным: пять стильных приемов (фото)

Стоит немного преобразить ваш лук, чтобы он засиял по-новому

В теплое время года хочется одеваться красиво и стильно. Даже с помощью базовых вещей гардероба можно собрать эффектный образ, если знать о небольших стилистических хитростях.

Как создать эффектный летний образ? Подробнее рассказала стилистка Андриана Дембицкая в Instagram. По ее совету, следует обратить внимание на пять приемов.

Как одеваться стильно этим летом:

Комбинируйте 3-2 стиля в одном комплекте.

Соединяйте разные оттенки одинаковой насыщенности, чтобы комплект выглядел более гармонично.

Играйте с фактурами – совмещайте полярные (противоположные) фактуры в одном комплекте.

Оформляйте портретную зону. Не забывайте об очках, украшениях, головных уборах и интересных вырезах в плечевых изделиях. Но здесь важно не переусердствовать, все в меру, отмечает стилистка.

Обращайте внимание на интересные сумки и обувь. В летний период даже самый простой образ можно преобразить именно эффектной аксессуарной группой.

Микс стилей

Удачное сочетание тонов

Игра фактур

Обязательные атрибуты летнего образа

Сумка - изюминка образа

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