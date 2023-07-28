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Как сделать летний образ более эффектным: пять стильных приемов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лето – время красивых нарядов Новость обновлена 28 июля 2023, 09:01
Лето – время красивых нарядов. Фото Freepik

Стоит немного преобразить ваш лук, чтобы он засиял по-новому

В теплое время года хочется одеваться красиво и стильно. Даже с помощью базовых вещей гардероба можно собрать эффектный образ, если знать о небольших стилистических хитростях.

Как создать эффектный летний образ? Подробнее рассказала стилистка Андриана Дембицкая в Instagram. По ее совету, следует обратить внимание на пять приемов.

Как одеваться стильно этим летом:

  • Комбинируйте 3-2 стиля в одном комплекте.
  • Соединяйте разные оттенки одинаковой насыщенности, чтобы комплект выглядел более гармонично.
  • Играйте с фактурами – совмещайте полярные (противоположные) фактуры в одном комплекте.
  • Оформляйте портретную зону. Не забывайте об очках, украшениях, головных уборах и интересных вырезах в плечевых изделиях. Но здесь важно не переусердствовать, все в меру, отмечает стилистка.
  • Обращайте внимание на интересные сумки и обувь. В летний период даже самый простой образ можно преобразить именно эффектной аксессуарной группой.
Стильный летний образ
Микс стилей
Стильный летний образ
Удачное сочетание тонов
Стильный летний образ
Игра фактур
Стильный летний образ
Обязательные атрибуты летнего образа
Стильный летний образ
Сумка - изюминка образа

Ранее "Телеграф" рассказывал, как носить летом-2023 жилет – один из главных трендов сезона. А еще мы писали о секретах создания умопомрачительных пляжных образов, ведь и в отпуске вы сможете выглядеть роскошно.

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