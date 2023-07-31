Что надеть на пляж: шесть стильных идей образов, которые легко повторить этим летом (фото)

Собрать роскошный наряд можно из базовых вещей летнего гардероба

Оставаться стильной можно в любой ситуации, хоть на пляже у местного водоема, хоть у городского бассейна. Тенденции пляжной моды летом 2023 года приятно впечатлят разнообразием.

Если вас волнует вопрос, что надеть на пляж, то стоит обратить внимание на шесть стильных образов. Об этом пишет блог о моде mode.vise в Instagram.

По словам стилистов, существует много вариантов пляжной одежды, таких как туника или парео, но можно составить образ, который подойдет не только для пляжа, но и для города. Стоит обратить внимание на шесть формул, для которых нужны базовые вещи летнего гардероба.

Что надеть на пляж летом 2023:

Шелковые или сатиновые брюки, топ бра, льняная рубашка оверсайз или топ кроше оверсайз кроя, мягкая или структурированная сумка, босоножки или балетки.

Платье макси с прозрачными или кружевными деталями, мягкая/структурированная сумка, босоножки или балетки.

Кружевной или бикини-топ, рубашка/блуза, шорты, сумка мягкой формы, балетки/босоножки.

Сет (блуза и брюки), бра-топ, мягкая/структурированная сумка, босоножки/балетки (кожаные или замшевые).

Сатиновая юбка, топ бра, укороченный льняной блейзер, мягкая/структурированная сумка, босоножки/балетки/кроссовки.

Юбка из сатина, майка с американской проймой, льняная оверсайз рубашка, мягкая/структурированная сумка, босоножки/балетки/кроссовки.

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