Подчеркивает все изгибы тела: какое платье этим летом стало самым сексуальным (фото)

Такое платье произвело настоящий фурор

Жарким летом не обойтись без стильных платьев, которые удачно подчеркивают вашу женственность и нежность, но все же самым сексуальным трендом этого сезона стало платье bodycon. Оно очень облегает тело, подчеркивая все изгибы фигуры.

В материале Vogue рассказано, какие платье в этом стиле лучше всего выбирать, чтобы ваш look получился эффектным и привлекал взгляды окружающих. Это платье идеально сочетается с разной обувью (кроме спортивной).

Стильные образы с платьем bodycon

Это платье произвело фурор после того, как бренд Coperni утроил в Париже модное шоу на Неделе моды, нарядив топ-модель Беллу Хадид в платье из жидкого хлопка, который быстро высох и превратился в изысканный и лаконичный наряд, подчеркивающий фигуру.

Белла Хадид в платье bodycon. Фото: Getty Images

Но такие платье пользуются большой популярностью и в черном цвете. Виттория Черетти одела платье-футляр, подчеркнув свой образ черными кожаными ботинками и ее образ получился весьма сексуальным.

Виттория Черетти в черном платье-футляре

Еще одним невероятно стильным образом в платье bodycon похвасталась модель Гейли Бибер. Для выхода в свет она выбрала черное мини-платье без бретелек из стрейчевой ткани в паре с остроносыми челноками.

Гейли Бибер в черном платье bodycon

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