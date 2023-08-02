Підкреслює всі вигини тіла: яка сукня цього літа стала найсексуальнішою (фото)

Така сукня справила справжній фурор

Спекотним літом не обійтися без стильних суконь, які вдало підкреслюють вашу жіночність і ніжність, але все ж таки найсексуальнішим трендом цього сезону стала сукня bodycon. Воно дуже облягає тіло, роблячи акцент на всіх вигинах фігури.

У матеріалі Vogue розказано, які сукні у цьому стилі найкраще вибирати, щоб ваш look вийшов ефектним та приваблював погляди оточуючих. Ця сукня ідеально поєднується з різним взуттям (крім спортивного).

Стильні образи з сукнею bodycon

Ця сукня викликала фурор після того, як бренд Coperni потроїв у Парижі модне шоу на Тижні моди, вбравши топ-модель Беллу Хадід у сукню з рідкого хлопку, який швидко висох і перетворився на вишукане і лаконічне вбрання, яке підкреслює фігуру.

Белла Хадід у сукні bodycon. Фото: Getty Images

Але такі сукні мають велику популярність і в чорному кольорі. Вітторія Черетті одягла сукню-футляр, підкресливши свій образ чорними шкіряними черевиками та її образ вийшов вельми сексуальним.

Віторія Черетті в чорній сукні-футлярі

Ще одним неймовірно стильним бразом у сукні bodycon похвалилася модель Гейлі Бібер. Для виходу у світ вона вибрала чорну міні-сукню без бретельок зі стрейчевої тканини в парі з гостроносими туфлями-човниками.

Гейлі Бібер у чорній сукні bodycon

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