Обладательницам круглого лица посвящается: самые трендовые короткие стрижки, которые подчеркнут лучшие черты (фото)

От многослойных до более асимметричных стрижек, включая лохматые и боковые челки

У вас пухлые скулы, округлые щечки и тонкие черты лица? Скорее всего у вас круглый тип лица. Если вы не уверены в этом, то просто измерьте расстояние между подбородком и лбом, и расстояние между левым ухом и правым ухом. Если два измерения совпадают — у вас круглое лицо!

Чтобы добавить характера, бодрости духа или экстравагантности чертам, которые характеризуют круглое лицо, необходима смелая стрижка. И для этого нет ничего лучше короткой стрижки!

Отметим, что короткая стрижка с многослойными прядями — хорошая идея, чтобы приподнять волосы и гармонизировать эту форму лица. Также круглые лица любят асимметричные стрижки, которые лучше всего подходят для того, чтобы сузить круглые черты лица. А прически ниже линии подбородка придают лицу более вытянутую форму.

Мы собрали для вас подборку стильных и трендовых коротких стрижек, которые вы можете выбрать, чтобы смягчить округлость лица и подчеркнуть ваши лучшие черты.

Модные короткие стрижки для женщин с круглым лицом: фото

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.