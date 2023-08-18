Власницям круглого обличчя присвячується: найтрендовіші короткі стрижки, які підкреслять найкращі риси (фото)

Від багатошарових до більш асиметричних стрижок, включаючи кудлаті та бічні чубчики.

У вас пухкі вилиці, округлі щічки та тонкі риси обличчя? Швидше за все, у вас круглий тип обличчя. Якщо ви не впевнені в цьому, то просто виміряйте відстань між підборіддям і лобом і відстань між лівим вухом і правим вухом. Якщо два виміри збігаються – у вас кругле обличчя!

Щоб додати характеру, бадьорості духу або екстравагантності рисам, що характеризують кругле обличчя, потрібна смілива стрижка. І для цього немає нічого кращого за коротку стрижку!

Зазначимо, що коротка стрижка з багатошаровими пасмами – гарна ідея, щоб підняти волосся та гармонізувати цю форму обличчя. Також круглі обличчя люблять асиметричні стрижки, які найкраще підходять для того, щоб звузити круглі риси обличчя. А зачіски нижче лінії підборіддя надають обличчю більш витягнутої форми.

Ми зібрали для вас добірку стильних та трендових коротких стрижок, які ви можете вибрати, щоб пом’якшити округлість обличчя та підкреслити ваші найкращі риси.

Модні короткі стрижки для жінок з круглим обличчям: фото

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