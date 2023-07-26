Мають шикарний вигляд і не вимагають особливого догляду: стильні стрижки на волосся середньої довжини (фото)

До вашої уваги — галерея зачісок, що надихають.

Ні занадто короткі, але й занадто довгі — волосся до плечей це дуже популярний вибір серед більшості жінок різного віку, яким потрібні легкі у догляді стрижки. Більш того, така довжина має омолоджувальний ефект. Ви не будете розчаровані, якщо оберіть стрижки на середнє волосся.

Волосся середньої довжини може досягати двох довжин:

Довжина шиї вона знаходиться десь між підборіддям і плечима, що дозволяє жінкам експериментувати з багатьма варіантами укладання, зберігаючи при цьому універсальну коротку стрижку.

вона знаходиться десь між підборіддям і плечима, що дозволяє жінкам експериментувати з багатьма варіантами укладання, зберігаючи при цьому універсальну коротку стрижку. Довжина плечей має лінію зрізу якраз на рівні плечей. По суті, ця довжина є золотою серединою між довгим і коротким волоссям, що дозволяє робити різні зачіски, не обтяжуючи волосся.

Стрижка до плечей обрамляє обличчя, ідеально доповнюючи природні вигини чи форми. Це робить вашу лінію щелепи більш структурованою, роблячи вас молодшою та красивішою. Також ця довжина дозволяє робити універсальні стрижки, і ви зможете укладати волосся без особливих зусиль.

Універсальні та позачасові стрижки середньої довжини залишаються чудовим варіантом для тих, хто хоче знайти золоту середину між довгими та короткими. Ця колекція зачісок надихне вас на наступну стрижку.

Стрижки на середнє волосся: стильні ідеї

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