Выглядят шикарно и не требуют особого ухода: стильные стрижки на волосы средней длины (фото)

Вашему вниманию — галерея вдохновляющих причесок

Ни слишком короткие, но и ни слишком длинные — волосы до плеч это очень популярный выбор среди большинства женщин всех возрастов, которым нужны легкие в уходе стрижки. Более того, такая длина обладает омолаживающим эффектом. Вы не будете разочарованы, если выберите стрижки на средние волосы.

Волосы средней длины могут достигать двух длин:

Длина шеи — она находится где-то между подбородком и плечами, что позволяет женщинам экспериментировать со многими вариантами укладки, сохраняя при этом универсальную короткую стрижку.

— она находится где-то между подбородком и плечами, что позволяет женщинам экспериментировать со многими вариантами укладки, сохраняя при этом универсальную короткую стрижку. Длина плеч — имеет линию среза как раз на уровне плеч. По сути, эта длина является золотой серединой между длинными и короткими волосами, что позволяет делать разные прически, не утяжеляя волосы.

Стрижка до плеч обрамляет лицо, идеально дополняя естественные изгибы или формы. Это делает вашу линию челюсти более структурированной, делая вас моложе и красивее. Также эта длина позволяет делать универсальные стрижки, и вы сможете укладывать волосы без особых усилий.

Универсальные и вневременные стрижки средней длины остаются отличным вариантом для тех, кто хочет найти золотую середину между длинными и короткими. Эта коллекция причесок вдохновит вас на следующую стрижку.

Стрижки на средние волосы: стильные идеи

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