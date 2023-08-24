Один тренд преобразит любой образ: пять стилистических секретов, чтобы подать юбку макси "вкусно" (фото)

Максиюбка гармонично впишется в как летние, так и в осенние образы

В топе осенних тенденций остается длина макси. Именно длинная юбка – самая трендовая в этом сезоне.

Как стильно носить юбку длины макси? О стилистических секретах, чтобы подать эту вещь "вкусно", пишет блог стилистки @ianadei_stylist в Instagram.

Так, тренд на максиюбки, по словам стилистки, останется с нами еще не на один сезон. Такая вещь привнесет в любой образ утонченность, женственность, изысканность, особенность и игривость. Актуальны шелковые юбки, крой а-ля balloon, деним и не только. С юбкой длины макси вы улучшите как летние, так и осенние аутфиты.

Стилистка обращает внимание на несколько моментов, чтобы создать удачный образ с длинной юбкой:

Длина до пола может зрительно сделать низ более тяжелым, громоздким, поэтому не забывайте добавлять легкости. Для этого открывайте запястья/зону живота, выбирайте обувь с открытым передом.

Длина, которая подходит почти всем — когда лодыжки остаются открытыми.

Попробуйте нивелировать женственность юбки более грубыми, маскулинными вещами. Так образ будет более интересным и эффектным.

Чтобы вытянуть силуэт, выбирайте модели с разрезами.

Максиюбка с высокой посадкой способна произвести такой желаемый эффект — короткий торс + длинные ножки.

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