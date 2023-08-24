Один тренд перетворить будь-який образ: п’ять стилістичних секретів, щоб подати спідницю максі "смачно" (фото)

Максіспідниця гармонійно впишеться як в літні, так і в осінні образи

У топі осінніх тенденцій залишається довжина максі. Саме довга спідниця – найтрендовіша в цьому сезоні.

Як стильно носити спідницю довжини максі? Про стилістичні секрети, щоб подати цю річ "смачно", пише блог стилістки @ianadei_stylist в Instagram.

Так, тренд на максіспідниці, за словами стилістки, залишиться з нами ще не на один сезон. Така річ привнесе у будь-який образ витонченість, жіночність, вишуканість, особливість та грайливість. Актуальні шовкові спідниці, крій а-ля balloon, денім і не лише. Зі спідницею довжини максі ви покращите як літні, так і осінні аутфіти.

Стилістка звертає увагу на кілька моментів, щоб створити вдалий образ із довгою спідницею:

Довжина до підлоги може зорово зробити низ важчим, громіздким, тому не забувайте додавати легкості. Для цього відкривайте зап’ястя/зону живота, вибирайте взуття із відкритим передом.

Довжина, яка підходить майже всім — коли кісточки залишаються відкритими.

Спробуйте нівелювати жіночність спідниці грубішими, маскулінними речами. Так образ буде більш цікавим та ефектним.

Щоб витягнути силует, вибирайте моделі із розрізами.

Максіспідниця з високою посадкою здатна зробити такий бажаний ефект — короткий торс + довгі ніжки.

Які спідниці у тренді 2023

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