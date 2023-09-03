Как одеваться, чтобы казаться выше: восемь стилистических уловок (фото)
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С помощью одежды можно визуально улучшить пропорции фигуры
Стилисты знают, что правильно подобранный крой скроет живот и сделает вас выше. Всего лишь нужно знать о стилистических хитростях, которые несложно использовать в образах.
Как визуально увеличить рост? Секретами поделился блог о стиле @vom_by_style в Instagram.
Так, зрительно удлинить силуэт можно с помощью простых советов стилиста. Миниатюрный рост не должен быть помехой на пути создания стильных образов. Чтобы добавить пару сантиметров роста, необязательно надевать огромные каблуки.
Чтобы казаться выше, нужно выбирать:
- Обувь в тон поясной одежды или платья;
- Обувь с острым носком (не обязательно на каблуке);
- Брюки, джинсы, шорты, юбки со средней или высокой посадкой на талии;
- Укороченные модели плечевых изделий (жакеты, топы, рубашки и т.п.);
- Монохром в образах или вертикальная линия одного цвета по центру фигуры;
- Одежда с вертикальными линиями или рисунком в вертикальную полоску;
- Прямой силуэт брюк и джинсов;
- Аксессуары, пропорциональные росту (то есть слишком большие сумки для миниатюрного роста не подойдут).
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда визуально уменьшит "аппетитные" бедра. По словам стилистов, стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк.