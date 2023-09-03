Как одеваться, чтобы казаться выше: восемь стилистических уловок (фото)

С помощью одежды можно визуально улучшить пропорции фигуры

Стилисты знают, что правильно подобранный крой скроет живот и сделает вас выше. Всего лишь нужно знать о стилистических хитростях, которые несложно использовать в образах.

Как визуально увеличить рост? Секретами поделился блог о стиле @vom_by_style в Instagram.

Так, зрительно удлинить силуэт можно с помощью простых советов стилиста. Миниатюрный рост не должен быть помехой на пути создания стильных образов. Чтобы добавить пару сантиметров роста, необязательно надевать огромные каблуки.

Чтобы казаться выше, нужно выбирать:

Обувь в тон поясной одежды или платья;

Обувь с острым носком (не обязательно на каблуке);

Брюки, джинсы, шорты, юбки со средней или высокой посадкой на талии;

Укороченные модели плечевых изделий (жакеты, топы, рубашки и т.п.);

Монохром в образах или вертикальная линия одного цвета по центру фигуры;

Одежда с вертикальными линиями или рисунком в вертикальную полоску;

Прямой силуэт брюк и джинсов;

Аксессуары, пропорциональные росту (то есть слишком большие сумки для миниатюрного роста не подойдут).

Вертикальные, а не горизонтальные линии

Монохром - удачный выбор

Важна посадка

Думайте об обуви

Остроносая обувь - хорошее решение

Обращайте внимание на длину топов

Прямой силуэт приветствуется

Продумывайте аксессуары

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда визуально уменьшит "аппетитные" бедра. По словам стилистов, стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк.