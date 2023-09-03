Укр

Как одеваться, чтобы казаться выше: восемь стилистических уловок (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Рост – не помеха стильным образам Новость обновлена 03 сентября 2023, 22:34
Рост – не помеха стильным образам. Фото Freepik

С помощью одежды можно визуально улучшить пропорции фигуры

Стилисты знают, что правильно подобранный крой скроет живот и сделает вас выше. Всего лишь нужно знать о стилистических хитростях, которые несложно использовать в образах.

Как визуально увеличить рост? Секретами поделился блог о стиле @vom_by_style в Instagram.

Так, зрительно удлинить силуэт можно с помощью простых советов стилиста. Миниатюрный рост не должен быть помехой на пути создания стильных образов. Чтобы добавить пару сантиметров роста, необязательно надевать огромные каблуки.

Чтобы казаться выше, нужно выбирать:

  • Обувь в тон поясной одежды или платья;
  • Обувь с острым носком (не обязательно на каблуке);
  • Брюки, джинсы, шорты, юбки со средней или высокой посадкой на талии;
  • Укороченные модели плечевых изделий (жакеты, топы, рубашки и т.п.);
  • Монохром в образах или вертикальная линия одного цвета по центру фигуры;
  • Одежда с вертикальными линиями или рисунком в вертикальную полоску;
  • Прямой силуэт брюк и джинсов;
  • Аксессуары, пропорциональные росту (то есть слишком большие сумки для миниатюрного роста не подойдут).
Одежда для визуального увеличения роста
Вертикальные, а не горизонтальные линии
Одежда для визуального увеличения роста
Монохром - удачный выбор
Одежда для визуального увеличения роста
Важна посадка
Обувь для визуального увеличения роста
Думайте об обуви
Обувь для визуального увеличения роста
Остроносая обувь - хорошее решение
Одежда для визуального увеличения роста
Обращайте внимание на длину топов
Одежда для визуального увеличения роста
Прямой силуэт приветствуется
Аксессуары для визуального увеличения роста
Продумывайте аксессуары

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда визуально уменьшит "аппетитные" бедра. По словам стилистов, стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк.

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