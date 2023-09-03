Як одягатися, щоб здаватися вище: вісім стилістичних хитрощів (фото)

За допомогою одягу можна візуально покращити пропорції фігури

Стилісти знають, що правильно підібраний крій приховає живіт і зробить вас вищою. Лише потрібно знати про стилістичні хитрощі, які нескладно використовувати в образах.

Як візуально збільшити зріст? Секретами поділився блог про стиль @vom_by_style в Instagram.

Так, візуально подовжити силует можна за допомогою простих порад стиліста. Мініатюрний зріст не повинно бути на заваді на шляху створення стильних образів. Щоб додати пару сантиметрів до зросту, необов’язково надягати величезні підбори.

Щоб здаватися вищою, потрібно вибирати:

Взуття у тон поясного одягу чи сукні;

Взуття з гострим носком (не обов’язково на підборах);

Штани, джинси, шорти, спідниці із середньою або високою посадкою на талії;

Укорочені моделі плечових виробів (жакети, топи, сорочки тощо);

Монохром в образах або вертикальна лінія одного кольору по центру фігури;

Одяг із вертикальними лініями або малюнком у вертикальну смужку;

Прямий силует штанів та джинсів;

Аксесуари, пропорційні зросту (тобто надто великі сумки для мініатюрного зросту не підійдуть).

Вертикальні, а не горизонтальні лінії

Монохром — вдалий вибір

Важлива посадка

Думайте про взуття

Гостроносе взуття — гарне рішення

Звертайте увагу на довжину топів

Прямий силует вітається

Продумайте аксесуари

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