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Як одягатися, щоб здаватися вище: вісім стилістичних хитрощів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Зріст – не завада стильним образам Новина оновлена 03 вересня 2023, 22:34
Зріст – не завада стильним образам. Фото Freepik

За допомогою одягу можна візуально покращити пропорції фігури

Стилісти знають, що правильно підібраний крій приховає живіт і зробить вас вищою. Лише потрібно знати про стилістичні хитрощі, які нескладно використовувати в образах.

Як візуально збільшити зріст? Секретами поділився блог про стиль @vom_by_style в Instagram.

Так, візуально подовжити силует можна за допомогою простих порад стиліста. Мініатюрний зріст не повинно бути на заваді на шляху створення стильних образів. Щоб додати пару сантиметрів до зросту, необов’язково надягати величезні підбори.

Щоб здаватися вищою, потрібно вибирати:

  • Взуття у тон поясного одягу чи сукні;
  • Взуття з гострим носком (не обов’язково на підборах);
  • Штани, джинси, шорти, спідниці із середньою або високою посадкою на талії;
  • Укорочені моделі плечових виробів (жакети, топи, сорочки тощо);
  • Монохром в образах або вертикальна лінія одного кольору по центру фігури;
  • Одяг із вертикальними лініями або малюнком у вертикальну смужку;
  • Прямий силует штанів та джинсів;
  • Аксесуари, пропорційні зросту (тобто надто великі сумки для мініатюрного зросту не підійдуть).
Одяг для візуального збільшення зросту
Вертикальні, а не горизонтальні лінії
Одяг для візуального збільшення зросту
Монохром — вдалий вибір
Одяг для візуального збільшення зросту
Важлива посадка
Взуття для візуального збільшення зросту
Думайте про взуття
Взуття для візуального збільшення зросту
Гостроносе взуття — гарне рішення
Одяг для візуального збільшення зросту
Звертайте увагу на довжину топів
Одяг для візуального збільшення зросту
Прямий силует вітається
Аксесуари для візуального збільшення зростання зросту
Продумайте аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг візуально зменшить "апетитні" стегна. За словами стилістів, варто відмовитися від накладних кишень у зоні стегон та надто вузьких штанів.

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