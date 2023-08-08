Який одяг візуально зменшить апетитні стегна: поради стиліста (фото)

Варто відмовитися від накладних кишень у зоні стегон та надто вузьких штанів

За допомогою одягу можна скоригувати фігуру. Правильний фасон не тільки приховає "вушка", а й візуально зменшить стегна.

Як одягатися, якщо у вас апетитні стегна? Порадами поділився блог про стиль vom_by_style в Instagram.

Що одягати, щоб "зменшити" стегна:

Щільні та м’які тканини штанів, джинсів, спідниць;

Розширені донизу штани, спідниці, сукні;

Жакети, кардигани, топи, сорочки, які за довжиною закінчуються на долоню вище або нижче найширшої частини стегна;

Речі з вертикальними лініями, такі, що тримають форму. Не плутати з принтом у смужку, мова про защипки або стрічку на штанах і спідницях.

Що не можна носити, якщо у вас широкі стегна:

Речі з тонких матеріалів, що облягають зону стегон;

Занадто звужені донизу штани або джинси;

Об’ємні кишені на рівні стегна;

Великі або мішкуваті (без чіткої форми) сумки на лінії стегна;

Занадто маленькі на фоні стегон сумки;

Джинси або штани з жорсткої тканини;

Активний/контрастний принт у нижній частині тіла;

Топи, що мають форму трапеції.

Крім того, володаркам фігури типу "груша"/"трикутник" стилісти радять додатково скористатися перевагами верхньої частини тіла. Просто підкреслюйте одягом й аксесуарами тонку талію, гарну лінію плеча та рук, "відволікаючи" від стегон.

Правильна довжина та вертикалі

Антиприклади

Принт може зашкодити

Не додавайте обсяг

Тканина не повинна бути занадто тонкою та жорсткою

Образи для фігур "груша" та "трикутник"

Дайте "свободу" зоні стегон

Раніше "Телеграф" розповідав про інші поради стилістів, які допоможуть красиво подати пишну фігуру. "Зайві" сантиметри не можуть перешкодити створити стильний образ.