Укр

Какая одежда визуально уменьшит аппетитные бедра: советы стилиста (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Любую фигуру можно подать красиво Новость обновлена 08 августа 2023, 09:13
Любую фигуру можно подать красиво. Фото Freepik

Стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк

С помощью одежды можно скорректировать фигуру. Правильный фасон не только скроет "ушки", а и визуально уменьшит бедра.

Как одеваться, если у вас аппетитные бедра? Советами поделился блог о стиле vom_by_style в Instagram.

Что надевать, чтобы "уменьшить" бедра:

  • Плотные и мягкие ткани брюк, джинсов, юбок;
  • Расширенные к низу брюки, юбки, платья;
  • Жакеты, кардиганы, топы, рубашки, которые по длине заканчиваются на ладонь выше или ниже самой широкой части бедра;
  • Вещи с вертикальными линиями, такие, что держат форму. Не путать с принтом в полоску, речь о защипах или строчке на брюках и юбках.

Что нельзя носить, если у вас широкие бедра:

  • Вещи из тонких материалов, которые облегают зону бедер;
  • Слишком суженные к низу брюки или джинсы;
  • Объемные карманы на уровне бедра;
  • Большие или мешковатые (без четкой формы) сумки на линии бедра;
  • Слишком маленькие на фоне бедер сумки;
  • Джинсы или брюки из жесткой ткани;
  • Активный/контрастный принт в нижней части тела;
  • Топы, имеющие форму трапеции.

Кроме того, обладательницам фигуры типа "груша"/"треугольник" стилисты советуют дополнительно воспользоваться преимуществами верхней части тела. Просто подчеркивайте одеждой и аксессуарами тонкую талию, красивую линию плеча и рук, "отвлекая" от бедер.

Стильные образы для пышной фигуры
Правильная длина и вертикали
Образы для пышной фигуры
Антипримеры
Образы для пышной фигуры
Принт может навредить
Образы для пышной фигуры
Не добавляйте объем
Образы для пышной фигуры
Ткань не должны быть слишком тонкой и жесткой
Стильные образы для пышной фигуры
Образы для фигур "груша" и "треугольник"
Стильные образы для пышной фигуры
Дайте "свободу" зоне бедер

Ранее "Телеграф" рассказывал о других советах стилистов, которые помогут красиво подать пышную фигуру. "Лишние" сантиметры не могут помешать создать стильный образ.

Теги:
#Фигура #Стиль