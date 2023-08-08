Какая одежда визуально уменьшит аппетитные бедра: советы стилиста (фото)

Стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк

С помощью одежды можно скорректировать фигуру. Правильный фасон не только скроет "ушки", а и визуально уменьшит бедра.

Как одеваться, если у вас аппетитные бедра? Советами поделился блог о стиле vom_by_style в Instagram.

Что надевать, чтобы "уменьшить" бедра:

Плотные и мягкие ткани брюк, джинсов, юбок;

Расширенные к низу брюки, юбки, платья;

Жакеты, кардиганы, топы, рубашки, которые по длине заканчиваются на ладонь выше или ниже самой широкой части бедра;

Вещи с вертикальными линиями, такие, что держат форму. Не путать с принтом в полоску, речь о защипах или строчке на брюках и юбках.

Что нельзя носить, если у вас широкие бедра:

Вещи из тонких материалов, которые облегают зону бедер;

Слишком суженные к низу брюки или джинсы;

Объемные карманы на уровне бедра;

Большие или мешковатые (без четкой формы) сумки на линии бедра;

Слишком маленькие на фоне бедер сумки;

Джинсы или брюки из жесткой ткани;

Активный/контрастный принт в нижней части тела;

Топы, имеющие форму трапеции.

Кроме того, обладательницам фигуры типа "груша"/"треугольник" стилисты советуют дополнительно воспользоваться преимуществами верхней части тела. Просто подчеркивайте одеждой и аксессуарами тонкую талию, красивую линию плеча и рук, "отвлекая" от бедер.

Правильная длина и вертикали

Антипримеры

Принт может навредить

Не добавляйте объем

Ткань не должны быть слишком тонкой и жесткой

Образы для фигур "груша" и "треугольник"

Дайте "свободу" зоне бедер

Ранее "Телеграф" рассказывал о других советах стилистов, которые помогут красиво подать пышную фигуру. "Лишние" сантиметры не могут помешать создать стильный образ.