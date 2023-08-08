Какая одежда визуально уменьшит аппетитные бедра: советы стилиста (фото)
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Стоит отказаться от накладных карманов в зоне бедер и слишком узких брюк
С помощью одежды можно скорректировать фигуру. Правильный фасон не только скроет "ушки", а и визуально уменьшит бедра.
Как одеваться, если у вас аппетитные бедра? Советами поделился блог о стиле vom_by_style в Instagram.
Что надевать, чтобы "уменьшить" бедра:
- Плотные и мягкие ткани брюк, джинсов, юбок;
- Расширенные к низу брюки, юбки, платья;
- Жакеты, кардиганы, топы, рубашки, которые по длине заканчиваются на ладонь выше или ниже самой широкой части бедра;
- Вещи с вертикальными линиями, такие, что держат форму. Не путать с принтом в полоску, речь о защипах или строчке на брюках и юбках.
Что нельзя носить, если у вас широкие бедра:
- Вещи из тонких материалов, которые облегают зону бедер;
- Слишком суженные к низу брюки или джинсы;
- Объемные карманы на уровне бедра;
- Большие или мешковатые (без четкой формы) сумки на линии бедра;
- Слишком маленькие на фоне бедер сумки;
- Джинсы или брюки из жесткой ткани;
- Активный/контрастный принт в нижней части тела;
- Топы, имеющие форму трапеции.
Кроме того, обладательницам фигуры типа "груша"/"треугольник" стилисты советуют дополнительно воспользоваться преимуществами верхней части тела. Просто подчеркивайте одеждой и аксессуарами тонкую талию, красивую линию плеча и рук, "отвлекая" от бедер.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других советах стилистов, которые помогут красиво подать пышную фигуру. "Лишние" сантиметры не могут помешать создать стильный образ.