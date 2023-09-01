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Цієї осені вони будуть усюди: головні тренди верхнього одягу 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди верхнього одягу на осінь 2023 — фото
Тренди верхнього одягу на осінь 2023 — фото. Фото Pexels

Ці речі допоможуть створити ідеальний осінній образ.

Осінь прийшла, а це означає, що настав час оцінювати свої гардероби на предмет того, чи є у вас верхній одяг для прохолодної погоди. А щоб скласти "правильний" список того, що вам потрібно на осінь, бажано ознайомитися з трендами на 2023 рік.

Стиліст ruzaikina_lena у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою трендів верхнього одягу, яка буде на піку актуальності восени 2023 року. Щоб бути на стилі – кожна модниця має це знати.

Тренди верхнього одягу на осінь 2023:

Пальто довжини максі – це дуже стильна та елегантна річ, що опинилася на піку цієї осені. Від класичного чорного до яскравих кольорів та принтів. Це інвестиція у ваш гардероб, який прослужить вам багато років.

стильне пальто на 2023 рік
стильні пальто на осінь 2023 року

Ідеальними варіантами на цей сезон також стають тренчі довжини максі та мідаксі. Особливо популярні шкіряні та моделі з деніму.

тренчі на осінь 2023

Бомбери та мотоциклетні куртки – це два культові предмети верхнього одягу, які популярні вже десятиліттями. Але цього року вони з особливим посиланням на 90-ті.

Бомбери та мотоциклетні куртки

Звідти прийшли до нас і знамениті дублянки, а також шуби різної довжини та кольорів.

дублянки
шуби

Раніше "Телеграф" розповідав про головні модні тенденції осені-2023. У тренді опинилися 12 відтінків, з якими ви завжди будете в центрі уваги. Популярний не тільки шоколадний, а й м’ятний, а на піку ж сьогодні – червоний колір.

Теги:
#Мода #Тренди #Верхній одяг