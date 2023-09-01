Цієї осені вони будуть усюди: головні тренди верхнього одягу 2023 (фото)

Ці речі допоможуть створити ідеальний осінній образ.

Осінь прийшла, а це означає, що настав час оцінювати свої гардероби на предмет того, чи є у вас верхній одяг для прохолодної погоди. А щоб скласти "правильний" список того, що вам потрібно на осінь, бажано ознайомитися з трендами на 2023 рік.

Стиліст ruzaikina_lena у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою трендів верхнього одягу, яка буде на піку актуальності восени 2023 року. Щоб бути на стилі – кожна модниця має це знати.

Тренди верхнього одягу на осінь 2023:

Пальто довжини максі – це дуже стильна та елегантна річ, що опинилася на піку цієї осені. Від класичного чорного до яскравих кольорів та принтів. Це інвестиція у ваш гардероб, який прослужить вам багато років.

Ідеальними варіантами на цей сезон також стають тренчі довжини максі та мідаксі. Особливо популярні шкіряні та моделі з деніму.

Бомбери та мотоциклетні куртки – це два культові предмети верхнього одягу, які популярні вже десятиліттями. Але цього року вони з особливим посиланням на 90-ті.

Звідти прийшли до нас і знамениті дублянки, а також шуби різної довжини та кольорів.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні модні тенденції осені-2023. У тренді опинилися 12 відтінків, з якими ви завжди будете в центрі уваги. Популярний не тільки шоколадний, а й м’ятний, а на піку ж сьогодні – червоний колір.