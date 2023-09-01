Этой осенью они будут повсюду: главные тренды верхней одежды 2023 (фото)

Эти вещи помогут создать идеальный осенний образ

Осень пришла, а это значит, что пора оценивать свои гардеробы на предмет того, есть ли у вас верхняя одежда для прохладной погоды. А чтобы составить "правильный" список того, что вам нужно на осень, желательно ознакомиться с трендами на 2023 года.

Стилист ruzaikina_lena в своем модном блоге в Инстаграм, поделилась небольшой подборкой трендов верхней одежды, которая будет на пике актуальности осенью 2023 года. Чтобы быть на стиле — каждая модница должна это знать.

Тренды верхней одежды на осень 2023:

Пальто длины макси – это очень стильная и элегантная вещь, оказавшаяся на пике этой осенью. От классического черного до ярких цветов и принтов. Это инвестиция в ваш гардероб, который прослужит вам много лет.

Идеальными вариантами на этот сезон также становятся тренчи длины макси и мидакси. Особенно популярны кожаные и модели из денима.

Бомберы и мотоциклетные куртки – это два культовых предмета верхней одежды, которые популярны уже десятилетиями. Но в этом году они с особой отсылкой на 90-е.

Оттуда пришли к нам и знаменитые дубленки, а также шубы разной длины и цветов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных модных тенденциях осени-2023. В тренде оказались 12 оттенков, с которыми вы будете всегда в центре внимания. Популярен не только шоколадный, а и мятный, на пике же сегодня – красный цвет.