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Топ-5 цветов для "поцелованных огнем": что носить рыжеволосым, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Рыжие волосы бывают разных оттенков
Рыжие волосы бывают разных оттенков. Фото Freepik

Определенные цвета лучше других подчеркивают привлекательность рыженьких девушек

Рыжие волосы, от медово-рыжих до глубоких каштановых — это уникальное явление, они часто ассоциируются с огнем и страстью. Многие рыжеволосые модели завоевали популярность, не в последнюю очередь, благодаря своему яркому образу.

В разных культурах и мифологиях рыжие волосы часто ассоциируются с магией, делая их обладательниц еще более загадочными. Портал Who What Wear отмечает, что привлекательность рыжих волос в сочетании с определенными цветами отлично иллюстрирует звезда стрит-стайла Тейлор Томаси Хилл.

Какой цвет одежды сочетается с рыжим цветом волос

  • Зеленый

Изумрудный раньше был классическим выбором для тех, у кого каштановые волосы. Но Томаси Хилл доказывает, что любой оттенок зеленого стоит того, чтобы носить его с рыжими волосами. Вы даже можете смешать лайм с нефритом в одном наряде – это полностью сработает.

Тейлор Томаси Хилл / Рыжий цвет волос: зеленый
Фото: Getty Images
  • Темно-синий

Этот цвет — самый простой ответ при выборе, что надеть. Особенно потому, что джинсы есть в каждом гардеробе. Для стильного образа пробуйте разные покрои денима и добавляйте интересные детали в топах. Также бесподобный вид вы будете иметь в вечернем платье такого цвета.

Тейлор Томаси Хилл / Рыжий цвет волос: темно-синий
Фото: Getty Images
  • Желтый или горчичный

Этот цвет считается одним из самых лучших оттенков для рыжих волос. От горчичного до лимонного — попробуйте каждый оттенок в спектре и добавьте красную помаду для дополнительного "вау-фактора"!

Тейлор Томаси Хилл / Рыжий цвет волос: желтый
Фото: Getty Images
  • Белый и нейтральный

Если ваши волосы не очень яркие, а ближе к более бледному оттенку спектра, вы можете подумать, что белый и другие светлые нейтральные цвета как бы "размоет" вас, но это не так. Профессионалы считают, что белый цвет выглядит довольно стильно и интересно на рыжеволосых.

Тейлор Томаси Хилл / Рыжий цвет волос: белый
Фото: Getty Images
  • Черный

Очевидно, что это обязательное условие для гардероба любой модной девушки, иметь стильную черную вещь. Но на рыжеволосых черное смотрится действительно ярко — и без всяких готических ассоциаций. Даже нет нужды в аксессуарах, ваша яркая вещь сделает всю работу за вас.

Тейлор Томаси Хилл / Рыжий цвет волос: черный
Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как сохранить черный цвет одежды при стирке. Черный цвет одежды придает образу элегантность, но эти вещи требуют даже более бережного ухода, чем светлые.

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#Мода #Стиль