Топ-5 цветов для "поцелованных огнем": что носить рыжеволосым, чтобы выглядеть стильно (фото)
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Определенные цвета лучше других подчеркивают привлекательность рыженьких девушек
Рыжие волосы, от медово-рыжих до глубоких каштановых — это уникальное явление, они часто ассоциируются с огнем и страстью. Многие рыжеволосые модели завоевали популярность, не в последнюю очередь, благодаря своему яркому образу.
В разных культурах и мифологиях рыжие волосы часто ассоциируются с магией, делая их обладательниц еще более загадочными. Портал Who What Wear отмечает, что привлекательность рыжих волос в сочетании с определенными цветами отлично иллюстрирует звезда стрит-стайла Тейлор Томаси Хилл.
Какой цвет одежды сочетается с рыжим цветом волос
- Зеленый
Изумрудный раньше был классическим выбором для тех, у кого каштановые волосы. Но Томаси Хилл доказывает, что любой оттенок зеленого стоит того, чтобы носить его с рыжими волосами. Вы даже можете смешать лайм с нефритом в одном наряде – это полностью сработает.
- Темно-синий
Этот цвет — самый простой ответ при выборе, что надеть. Особенно потому, что джинсы есть в каждом гардеробе. Для стильного образа пробуйте разные покрои денима и добавляйте интересные детали в топах. Также бесподобный вид вы будете иметь в вечернем платье такого цвета.
- Желтый или горчичный
Этот цвет считается одним из самых лучших оттенков для рыжих волос. От горчичного до лимонного — попробуйте каждый оттенок в спектре и добавьте красную помаду для дополнительного "вау-фактора"!
- Белый и нейтральный
Если ваши волосы не очень яркие, а ближе к более бледному оттенку спектра, вы можете подумать, что белый и другие светлые нейтральные цвета как бы "размоет" вас, но это не так. Профессионалы считают, что белый цвет выглядит довольно стильно и интересно на рыжеволосых.
- Черный
Очевидно, что это обязательное условие для гардероба любой модной девушки, иметь стильную черную вещь. Но на рыжеволосых черное смотрится действительно ярко — и без всяких готических ассоциаций. Даже нет нужды в аксессуарах, ваша яркая вещь сделает всю работу за вас.
Ранее мы рассказывали, как сохранить черный цвет одежды при стирке. Черный цвет одежды придает образу элегантность, но эти вещи требуют даже более бережного ухода, чем светлые.