Топ-5 кольорів для "поцілованих вогнем": що носити рудоволосим, щоб виглядати стильно (фото)

Певні кольори краще за інших підкреслюють привабливість руденьких дівчат

Руде волосся, від медово-рудого до глибокого каштанового — це унікальне явище, воно часто асоціюється з вогнем і пристрастю. Багато рудоволосих моделей завоювали популярність, не в останню чергу, завдяки своєму яскравому образу.

У різних культурах і міфологіях руде волосся часто асоціюється з магією, роблячи їх власниць ще більш загадковими. Портал Who What Wear зазначає, що привабливість рудого волосся у поєднанні з певними кольорами чудово ілюструє зірка стріт-стайлу Тейлор Томасі Хілл.

Який колір одягу поєднується з рудим кольором волосся

Зелений

Смарагдовий раніше був класичним вибором для тих, хто має каштанове волосся. Але Томасі Хілл доводить, що будь-який відтінок зеленого вартий того, щоб носити його з рудим волоссям. Ви навіть можете змішати лайм із нефритом в одному вбранні – це повністю спрацює.

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Темно синій

Цей колір — найпростіша відповідь при виборі, що вдягнути. Особливо тому, що джинси є у кожному гардеробі. Для стильного образу пробуйте різні покрої деніму та додавайте цікаві деталі у топах. Також незрівнянний вигляд ви матимете у вечірній сукні такого кольору.

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Жовтий чи гірчичний

Цей колір вважається одним із найкращих відтінків для рудого волосся. Від гірчичного до лимонного — спробуйте кожен відтінок у спектрі та додайте червону помаду для додаткового "вау-фактора"!

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Білий та нейтральний

Якщо ваше волосся не дуже яскраве, а ближче до блідішого відтінку спектра, ви можете подумати, що білий та інші світлі нейтральні кольори як би "розмиють" вас, але це не так. Професіонали вважають, що білий колір виглядає досить стильно та цікаво на рудоволосих.

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Чорний

Очевидно, що це обов’язкова умова для гардероба будь-якої модної дівчини, мати стильну чорну річ. Але на рудоволосих чорне виглядає справді яскраво — і без жодних готичних асоціацій. Навіть немає потреби в аксесуарах, ваша яскрава річ зробить усю роботу за вас.

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Раніше ми розповідали, як зберегти чорний колір одягу під час прання. Чорний колір одягу надає образу елегантності, але ці речі вимагають навіть дбайливішого догляду, ніж світлі.