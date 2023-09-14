Простые в уходе и подойдут для всех форм лица: подборка красивых многослойных стрижек на длинные волосы (фото)

Большой плюс — за такими стрижками легко ухаживать

Многослойные стрижки – отличный вариант для длинных волос, особенно если они волнистые. Они одновременно и просты и элегантны, а также придают волосам текстуру и естественный, мягкий волнистый эффект. Поэтому неудивительно, что подобные стрижки остаются актуальными всегда.

Чтобы сбалансировать прическу, можно добавить многослойные пряди, которые естественным образом будут сливаться с длинными волосами, пробор можно сделать посередине или сбоку, добавить короткую челку или челку-шторку… В общем, все что душа пожелает, ведь с длинными многослойными волосами сочетается все, пишет портал santeplus.

Кроме того, многослойные прически и балаяж хорошо сочетаются друг с другом. Это придаст вашим волосам больше объема. Также на таких прическах отлично смотрится мелирование.

Мы собрали для вам небольшую подборку стильных невероятно красивых многослойных стрижек, которые отлично подойдут обладательницам длинных волос. Вдохновляйтесь образами и бегом записывайтесь в салон красоты.

Стильные стрижки на длинные волосы 2023

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