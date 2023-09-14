Прості у догляді та підійдуть для всіх форм обличчя: добірка красивих багатошарових стрижок на довге волосся (фото)

Великий плюс — такі стрижки легко доглядати

Багатошарові стрижки – відмінний варіант для довгого волосся, особливо якщо воно хвилясте. Вони одночасно і прості та елегантні, а також надають волоссю текстури та природного, м’якого хвилястого ефекту. Тому не дивно, що подібні зачіски залишаються актуальними завжди.

Щоб збалансувати зачіску, можна додати багатошарові пасма, які природним чином зливатимуться з довгим волоссям, проділ можна зробити посередині або збоку, додати короткий чубчик або чубчик-шторку… Загалом, все що душа забажає, адже з довгим багатошаровим волоссям поєднується все, пише портал santeplus.

Крім того, багатошарові зачіски та балаяж добре поєднуються один з одним. Це надасть вашому волоссю більше обсягу. Також на таких зачісках має гарний вигляд мелірування.

Ми зібрали для вас невелику добірку стильних неймовірно красивих багатошарових стрижок, які відмінно підійдуть володаркам довгого волосся. Надихайтеся образами та бігом записуйтесь у салон краси.

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