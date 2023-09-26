Не на плече: как по-модному носить сумки этой осенью (фото)
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Актуальная сумка завершит вас осенний аутфит
Без сумки осенний образ будет неполноценным. Но важно выбрать не только трендовую модель, а и правильно носить аксессуар.
Этой осенью в моде, чтобы сумка была не на плече, а оставалась в руках, даже если речь идет о крупных вариантах. Об этом рассказывает стилист Наталья Москаленко в Instagram.
Так, тренд этого сезона – сумка в руке. И не важно, клатч это, или шоппер, сложенный пополам, отмечает стилист. Маленькая деталь выведет ваш наряд на новый уровень.
"Такой прием, как носить сумку под рукой или в руке без применения ручек, существенно повысит градус стильности вашего образа и придаст изюминку, которую захочется рассматривать", — считает Москаленко.
В руках носят как небольшие сумки и структурированные клатчи, так и более крупные аксессуары мягких форм. Даже вместительная сумка-шоппер годится для этого тренда, просто сложите изделие пополам.
Тренд осени 2023: сумка в руке
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах осенне-зимнего сезона. В моде винтажные косухи, деним, красный цвет и не только. Следуя модным тенденциям вы будет королевой стиля в любую погоду.