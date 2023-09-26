Не на плече: как по-модному носить сумки этой осенью (фото)

Актуальная сумка завершит вас осенний аутфит

Без сумки осенний образ будет неполноценным. Но важно выбрать не только трендовую модель, а и правильно носить аксессуар.

Этой осенью в моде, чтобы сумка была не на плече, а оставалась в руках, даже если речь идет о крупных вариантах. Об этом рассказывает стилист Наталья Москаленко в Instagram.

Так, тренд этого сезона – сумка в руке. И не важно, клатч это, или шоппер, сложенный пополам, отмечает стилист. Маленькая деталь выведет ваш наряд на новый уровень.

"Такой прием, как носить сумку под рукой или в руке без применения ручек, существенно повысит градус стильности вашего образа и придаст изюминку, которую захочется рассматривать", — считает Москаленко.

В руках носят как небольшие сумки и структурированные клатчи, так и более крупные аксессуары мягких форм. Даже вместительная сумка-шоппер годится для этого тренда, просто сложите изделие пополам.

Тренд осени 2023: сумка в руке

Так можно носить сумку этой осенью

Тенденция отобразилась на подиуме

Красный цвет, кстати, хит сезона

Даже большой аксессуар берем в руку

Без стильного клатча не обойтись

Не вешайте сумку на плечо

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах осенне-зимнего сезона. В моде винтажные косухи, деним, красный цвет и не только. Следуя модным тенденциям вы будет королевой стиля в любую погоду.