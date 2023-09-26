Не на плечі: як по-модному носити сумки цієї осені (фото)

Актуальна сумка завершить вас осінній аутфіт

Без сумки осінній образ буде неповноцінним. Але важливо вибрати не лише трендову модель, а й правильно носити аксесуар.

Цієї осені в моді, щоб сумка була не на плечі, а залишалася в руках, навіть якщо йдеться про великі варіанти. Про це розповідає стилістка Наталія Москаленко в Instagram.

Так, тренд цього сезону – сумка у руці. І не важливо, чи це клатч, чи шопер, складений навпіл, зазначає стилістка. Маленька деталь виведе ваше вбрання на новий рівень.

"Такий прийом, як носити сумку під рукою або в руці без застосування ручок, істотно підвищить градус стильності вашого образу і додасть цікавості, яку захочеться розглядати", — вважає Москаленко.

У руках носять як невеликі сумки та структуровані клатчі, так і більші аксесуари м’яких форм. Навіть містка сумка-шопер годиться для цього тренду, просто складіть виріб навпіл.

Тренд осені 2023: сумка в руці

Так можна носити сумку цієї осені

Тенденція відобразилася на подіумі

Червоний колір, до речі, хіт сезону

Навіть великий аксесуар беремо в руку

Без стильного клатчу не обійтися

Не вішайте сумку на плече

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди осінньо-зимового сезону. У моді вінтажні косухи, денім, червоний колір і не тільки. Звертаючи увагу на модні тенденції, ви будете королевою стилю в будь-яку погоду.