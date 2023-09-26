Хоч cross-body, хоч шопер: які сумки в моді цієї осені й освіжать будь-який образ (фото)

За допомогою стильних аксесуарів ваш аутфіт буде бездоганним

Восени важливо підібрати не тільки актуальний верхній одяг, а й продумати аксесуари. Стильна сумка підвищить градус елегантності у будь-якому вашому образі.

Які сумки в моді цієї осені й освіжать ваші аутфіти? Про це розповідає стилістка Ольга Вакарчук у Instagram.

Сумка – важлива частина осіннього вбрання. Ця річ завершить ваш образ або додасть акценту. У моді як базові варіанти, так і незвичайні фасони та кольори. Крім того, сумка може бути не тільки практичною, а й красивою. До того ж тренди цього сезону надають величезний вибір.

При виборі сумок у сегменті middle стилістка радить звернути увагу на такі моделі:

Лікарський саквояж,

Cross-body,

Червоний акцент,

Tote bag,

Hobo bag,

Шопер,

Bucket bag,

Прямокутна форма,

Варіант міні для прогулянок.

Тренди на сумки восени 2023

Універсальна форма

Структурований фасон

Містка модель сумки

Червоний – хіт сезону

Практичний вибір

Така сумка стане акцентом образу

Базова осіння сумка

Стильна сумка на осінь

Зручний та красивий фасон

Осінній образ буде неповноцінним, якщо не доповнити його стильною парою взуттям. Цього сезону популярні різні черевики, чоботи, туфлі, кросівки і не тільки. Раніше "Телеграф" розповідав про тренд на клоги, а ще відмінним вибором стануть універсальні ковбойки.