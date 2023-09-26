Хоч cross-body, хоч шопер: які сумки в моді цієї осені й освіжать будь-який образ (фото)
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За допомогою стильних аксесуарів ваш аутфіт буде бездоганним
Восени важливо підібрати не тільки актуальний верхній одяг, а й продумати аксесуари. Стильна сумка підвищить градус елегантності у будь-якому вашому образі.
Які сумки в моді цієї осені й освіжать ваші аутфіти? Про це розповідає стилістка Ольга Вакарчук у Instagram.
Сумка – важлива частина осіннього вбрання. Ця річ завершить ваш образ або додасть акценту. У моді як базові варіанти, так і незвичайні фасони та кольори. Крім того, сумка може бути не тільки практичною, а й красивою. До того ж тренди цього сезону надають величезний вибір.
При виборі сумок у сегменті middle стилістка радить звернути увагу на такі моделі:
- Лікарський саквояж,
- Cross-body,
- Червоний акцент,
- Tote bag,
- Hobo bag,
- Шопер,
- Bucket bag,
- Прямокутна форма,
- Варіант міні для прогулянок.
Тренди на сумки восени 2023
Осінній образ буде неповноцінним, якщо не доповнити його стильною парою взуттям. Цього сезону популярні різні черевики, чоботи, туфлі, кросівки і не тільки. Раніше "Телеграф" розповідав про тренд на клоги, а ще відмінним вибором стануть універсальні ковбойки.