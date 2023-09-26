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Хоч cross-body, хоч шопер: які сумки в моді цієї осені й освіжать будь-який образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина образу
Сумка – важлива частина образу. Фото pexels.com

За допомогою стильних аксесуарів ваш аутфіт буде бездоганним

Восени важливо підібрати не тільки актуальний верхній одяг, а й продумати аксесуари. Стильна сумка підвищить градус елегантності у будь-якому вашому образі.

Які сумки в моді цієї осені й освіжать ваші аутфіти? Про це розповідає стилістка Ольга Вакарчук у Instagram.

Сумка – важлива частина осіннього вбрання. Ця річ завершить ваш образ або додасть акценту. У моді як базові варіанти, так і незвичайні фасони та кольори. Крім того, сумка може бути не тільки практичною, а й красивою. До того ж тренди цього сезону надають величезний вибір.

При виборі сумок у сегменті middle стилістка радить звернути увагу на такі моделі:

  • Лікарський саквояж,
  • Cross-body,
  • Червоний акцент,
  • Tote bag,
  • Hobo bag,
  • Шопер,
  • Bucket bag,
  • Прямокутна форма,
  • Варіант міні для прогулянок.

Тренди на сумки восени 2023

Модні сумки
Універсальна форма
Модні сумки
Структурований фасон
Модні сумки
Містка модель сумки
Модні сумки
Червоний – хіт сезону
Модні сумки
Практичний вибір
Модні сумки
Така сумка стане акцентом образу
Модні сумки
Базова осіння сумка
Модні сумки
Стильна сумка на осінь
Модні сумки
Зручний та красивий фасон

Осінній образ буде неповноцінним, якщо не доповнити його стильною парою взуттям. Цього сезону популярні різні черевики, чоботи, туфлі, кросівки і не тільки. Раніше "Телеграф" розповідав про тренд на клоги, а ще відмінним вибором стануть універсальні ковбойки.

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#Сумки #Сумка