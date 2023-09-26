Хоть cross-body, хоть шоппер: какие сумки в моде этой осенью и освежат любой образ (фото)

С помощью стильных аксессуаров ваш аутфит будет безукоризненным

Осенью важно подобрать не только актуальную верхнюю одежду, а и продумать аксессуары. Стильная сумка повысит градус элегантности в любом вашем образе.

Какие сумки в моде этой осенью и освежат ваши аутфиты? Об этом рассказывает стилист Ольга Вакарчук в Instagram.

Сумка – важная часть осеннего наряда. Эта вещь завершит ваш образ или добавит акцент. В моде как базовые варианты, так и необычные фасоны и цвета. Кроме того, сумка может быть не только практичной, но и красивой. К тому же тренды этого сезона предоставляют огромный выбор.

При выборе сумок в сегменте middle стилист советует обратить внимание на такие модели:

Докторский саквояж,

Cross-body,

Красный акцент,

Tote bag,

Hobo bag,

Шоппер,

Bucket bag,

Прямоугольная форма,

Вариант mini для прогулок.

Тренды на сумки осенью 2023

Универсальная форма

Структурированный фасон

Вместительная модель сумки

Красный - хит сезона

Практичный выбор

Такая сумка станет акцентом образа

Базовая осенняя сумка

Стильная сумка на осень

Удобный и красивый фасон

Осенний образ будет неполноценным, если не дополнить его стильной парой обувью. В этом сезоне популярны самые разные ботинки, сапоги, туфли, кроссовки и не только. Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде на клоги, а еще отличным выбором станут универсальные ковбойки.