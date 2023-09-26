Хоть cross-body, хоть шоппер: какие сумки в моде этой осенью и освежат любой образ (фото)
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С помощью стильных аксессуаров ваш аутфит будет безукоризненным
Осенью важно подобрать не только актуальную верхнюю одежду, а и продумать аксессуары. Стильная сумка повысит градус элегантности в любом вашем образе.
Какие сумки в моде этой осенью и освежат ваши аутфиты? Об этом рассказывает стилист Ольга Вакарчук в Instagram.
Сумка – важная часть осеннего наряда. Эта вещь завершит ваш образ или добавит акцент. В моде как базовые варианты, так и необычные фасоны и цвета. Кроме того, сумка может быть не только практичной, но и красивой. К тому же тренды этого сезона предоставляют огромный выбор.
При выборе сумок в сегменте middle стилист советует обратить внимание на такие модели:
- Докторский саквояж,
- Cross-body,
- Красный акцент,
- Tote bag,
- Hobo bag,
- Шоппер,
- Bucket bag,
- Прямоугольная форма,
- Вариант mini для прогулок.
Тренды на сумки осенью 2023
Осенний образ будет неполноценным, если не дополнить его стильной парой обувью. В этом сезоне популярны самые разные ботинки, сапоги, туфли, кроссовки и не только. Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде на клоги, а еще отличным выбором станут универсальные ковбойки.