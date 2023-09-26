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Хоть cross-body, хоть шоппер: какие сумки в моде этой осенью и освежат любой образ (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сумка – важная часть образа
Сумка – важная часть образа. Фото pexels.com

С помощью стильных аксессуаров ваш аутфит будет безукоризненным

Осенью важно подобрать не только актуальную верхнюю одежду, а и продумать аксессуары. Стильная сумка повысит градус элегантности в любом вашем образе.

Какие сумки в моде этой осенью и освежат ваши аутфиты? Об этом рассказывает стилист Ольга Вакарчук в Instagram.

Сумка – важная часть осеннего наряда. Эта вещь завершит ваш образ или добавит акцент. В моде как базовые варианты, так и необычные фасоны и цвета. Кроме того, сумка может быть не только практичной, но и красивой. К тому же тренды этого сезона предоставляют огромный выбор.

При выборе сумок в сегменте middle стилист советует обратить внимание на такие модели:

  • Докторский саквояж,
  • Cross-body,
  • Красный акцент,
  • Tote bag,
  • Hobo bag,
  • Шоппер,
  • Bucket bag,
  • Прямоугольная форма,
  • Вариант mini для прогулок.

Тренды на сумки осенью 2023

Модные сумки
Универсальная форма
Модные сумки
Структурированный фасон
Модные сумки
Вместительная модель сумки
Модные сумки
Красный - хит сезона
Модные сумки
Практичный выбор
Модные сумки
Такая сумка станет акцентом образа
Модные сумки
Базовая осенняя сумка
Модные сумки
Стильная сумка на осень
Модные сумки
Удобный и красивый фасон

Осенний образ будет неполноценным, если не дополнить его стильной парой обувью. В этом сезоне популярны самые разные ботинки, сапоги, туфли, кроссовки и не только. Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде на клоги, а еще отличным выбором станут универсальные ковбойки.

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