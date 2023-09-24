Актуальные ковбойки 2023/2024: какие пары в стиле вестерн будут в тренде этого сезона (фото)

Подберите такую пару, которая вам понравится и подойдет к вашему гардеробу

В будущем зимнем сезоне будет множество вариантов стильной обуви, так что каждая женщина будет иметь возможность подобрать такую пару, которая ей понравится и подойдет к ее гардеробу. С началом холодов очень важно позаботиться о том, чтобы приобрести хотя бы одну пару обуви, которая была бы качественной, удобной и соответствовала последним модным трендам.

Среди них в 2023-2024 году актуальны ковбойки, то есть сапоги в стиле вестерн. Об этом рассказывает украинский стилист Алена Сагирова в Инстаграме.

Эксперт поделилась подборкой актуальных ковбоек/казаков/сапог в стиле вестерн — у каждого модного бренда свое название этого вида сапог. На фото ниже представлены ковбойки известных зарубежных брендов, таких как Mango, Zara, Massimo Dutti и не только.

Модные ковбойки на 2023/2024

Отметим, что балетки и ботильоны — обувь, которая снова в моде, тогда как яркие кроссовки, сапоги с гармошкой на голенях и другие обувные тренды теперь стоит убрать вглубь шкафа до лучших времен. "Телеграф" писал об антитрендах обуви 2023 года.

Раньше мы рассказывали, чем заменить обычные балетки осенью 2023 года. На пике моды — балетки-Tabi, так называемые "копытца".