Актуальні ковбойки 2023/2024: які пари в стилі вестерн будуть в тренді цього сезону (фото)

Підберіть таку пару, яка вам сподобається і підійде до вашого гардероба

У майбутньому зимовому сезоні буде безліч варіантів стильного взуття, тож кожна жінка матиме можливість підібрати таку пару, яка їй сподобається і підійде до її гардероба. З початком холодів дуже важливо подбати про те, щоб придбати хоча б одну пару взуття, яка була б якісною, зручною і відповідала останнім модним трендам.

Серед них у 2023-2024 році актуальними є ковбойки, тобто чоботи в стилі вестерн. Про це розповідає український стиліст Альона Сагірова в Інстаграмі.

Експерт поділилась добіркою актуальних ковбойок/козаків/чобіт в стилі вестерн — наразі у кожного модного бренду своя назва цього виду чобіт. На фото нижче представлені ковбойки відомих зарубіжних брендів, таких як Mango, Zara, Massimo Dutti і не тільки.

Модні ковбойки на 2023/2024

Зазначимо, що балетки та ботильйони — взуття, яке знову в моді, тоді як яскраві кросівки, чоботи з гармошкою на гомілках та інші взуттєві тренди тепер варто прибрати вглиб шафи до кращих часів. "Телеграф" писав про антитренди взуття 2023.

Раніше ми розповідали, чим замінити звичайні балетки восени 2023 року. На піку моди — балетки-Tabi, так звані "копитці".