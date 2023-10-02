С чем носить теплую рубашку этой осенью: идеи стильных образов, которые легко повторить (фото)
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С помощью теплой рубашки вы составите красивые и комфортные образы в любую погоду
Пока еще погода балует теплом, модницы не спешат доставать осеннюю верхнюю одежду. Отличным вариантом для стильного многослойного образа станет теплая рубашка.
С чем сочетать теплые рубашки в этом сезоне? Об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в своем блоге в Instagram.
Рубашки из плотных материалов станут частью ваших образов ранней весной и осенью. Теплая рубашка сочетается практически со всеми элементами базового гардероба: брюками, платьями, юбками, шортами или джинсами. Актуальны как структурированные, так и расслабленные фасоны.
Модная рубашка может идеально вплестись в многослойные образы с лонгсливами, футболками, майками, тонкими свитерами и сетками. Кроме того, модницы носят рубашки в завязанном виде, к примеру, на плечах или талии.
Вечно модный принт на осенних рубашках — клетка. Рисунок ненавязчиво разбавит цветовую гамму ваших осенних аутфитов.
Стильные образы с теплой рубашкой
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