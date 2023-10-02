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С чем носить теплую рубашку этой осенью: идеи стильных образов, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Рубашка в клетку станет базой осеннего гардероба Новость обновлена 02 октября 2023, 22:46
Рубашка в клетку станет базой осеннего гардероба. Фото Freepik

С помощью теплой рубашки вы составите красивые и комфортные образы в любую погоду

Пока еще погода балует теплом, модницы не спешат доставать осеннюю верхнюю одежду. Отличным вариантом для стильного многослойного образа станет теплая рубашка.

С чем сочетать теплые рубашки в этом сезоне? Об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в своем блоге в Instagram.

Рубашки из плотных материалов станут частью ваших образов ранней весной и осенью. Теплая рубашка сочетается практически со всеми элементами базового гардероба: брюками, платьями, юбками, шортами или джинсами. Актуальны как структурированные, так и расслабленные фасоны.

Модная рубашка может идеально вплестись в многослойные образы с лонгсливами, футболками, майками, тонкими свитерами и сетками. Кроме того, модницы носят рубашки в завязанном виде, к примеру, на плечах или талии.

Вечно модный принт на осенних рубашках — клетка. Рисунок ненавязчиво разбавит цветовую гамму ваших осенних аутфитов.

Стильные образы с теплой рубашкой

Стильные образы с рубашкой
Платье + рубашка
Стильные образы с рубашкой
Юбки, шорты и рубашки отлично сочетаются
Стильные образы с рубашкой
Отличный микс
Стильные образы с рубашкой
Просто, но стильно
Стильные образы с рубашкой
Красивые образы с рубашками на осень

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто оказались в топе трендов осенью 2023 года. Без этой верхней одежды невозможно представить осенний сезон.

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