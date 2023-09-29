Как носить колготки этой осенью, чтобы выглядеть модно: стильные советы (фото)

Эти советы помогут каждой моднице правильно подобрать колготки на осень

Осень — это не только время тренчей, пальто и теплых свитеров, но и стильных нарядов с платьями и юбками, которые нужно "утеплять" колготками. Однако, чтобы образ получился трендовым, нужно знать, как правильно этот аксессуар подбирать.

С этим вопросом модницам решила помочь стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм. Эксперт поделилась полезными советами, как выбрать колготки для своего образа, а также какие колготки сейчас в тренде. К примеру, чтобы не резать свой рост, желательно выбирать колготки в тон поясного изделия или обуви.

Трендовые колготы на осень 2023:

Бежевые

Они должны быть практически невидимыми – это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара и колготки с блеском.

Ажурные/ с принтом

Колготки с принтом продолжаем носить, но стилизуем базовыми вещами, при этом не идем в романтическое настроение, а разбавляем более дерзкими сочетаниями (например, кожей).

Цветные

Тренд сезона – цветные колготки, с их помощью можно вытянуть рост – если надеть из тона обуви, сделать идеальный монохромный образ, или поддержать акцент. Так же колготки, очень прекрасно смотрятся, когда сами являются акцентом.

Колготы+носки

Носки на темные колготки — идеально для стильного образа, при этом могут быть цветными как акцент или поддержать цвет, или другой акцент.

Белые

Матовые и кружевные. Но будьте осторожны. Такие колготки способны выделить недочеты фигуры.

Со стразами/ люрексом

Можно носить, но не идем в слишком нарядный образ, а добавляем в лаконичную базу.

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