Как носить колготки этой осенью, чтобы выглядеть модно: стильные советы (фото)
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Эти советы помогут каждой моднице правильно подобрать колготки на осень
Осень — это не только время тренчей, пальто и теплых свитеров, но и стильных нарядов с платьями и юбками, которые нужно "утеплять" колготками. Однако, чтобы образ получился трендовым, нужно знать, как правильно этот аксессуар подбирать.
С этим вопросом модницам решила помочь стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм. Эксперт поделилась полезными советами, как выбрать колготки для своего образа, а также какие колготки сейчас в тренде. К примеру, чтобы не резать свой рост, желательно выбирать колготки в тон поясного изделия или обуви.
Трендовые колготы на осень 2023:
- Бежевые
Они должны быть практически невидимыми – это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара и колготки с блеском.
- Ажурные/ с принтом
Колготки с принтом продолжаем носить, но стилизуем базовыми вещами, при этом не идем в романтическое настроение, а разбавляем более дерзкими сочетаниями (например, кожей).
- Цветные
Тренд сезона – цветные колготки, с их помощью можно вытянуть рост – если надеть из тона обуви, сделать идеальный монохромный образ, или поддержать акцент. Так же колготки, очень прекрасно смотрятся, когда сами являются акцентом.
- Колготы+носки
Носки на темные колготки — идеально для стильного образа, при этом могут быть цветными как акцент или поддержать цвет, или другой акцент.
- Белые
Матовые и кружевные. Но будьте осторожны. Такие колготки способны выделить недочеты фигуры.
- Со стразами/ люрексом
Можно носить, но не идем в слишком нарядный образ, а добавляем в лаконичную базу.
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