Рус

Як носити колготки восени, щоб мати модний вигляд: стильні поради (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
934
Вибір колготок на осінь – дуже великий Новина оновлена 29 вересня 2023, 20:46
Вибір колготок на осінь – дуже великий. Фото Pexels

Ці поради допоможуть кожній модниці правильно підібрати колготки на осінь.

Осінь — це не тільки час тренчів, пальто та теплих светрів, а й стильних вбрань із сукнями та спідницями, які потрібно "утеплювати" колготками. Однак, щоб образ вийшов трендовим, потрібно знати, як правильно підбирати цей аксесуар.

З цим питанням модницям вирішила допомогти стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт поділилася корисними порадами, як обрати колготки для свого образу, а також які колготки зараз у тренді. Наприклад, щоб не різати свій ріст, бажано вибирати колготки в тон поясного виробу або взуття.

Трендові колготи на осінь 2023:

  • Бежеві

Вони повинні бути практично невидимими — це матові ультратонкі моделі 5-10 ден, підібрані точно в тон шкіри. Абсолютним несмаком вважаються моделі з ефектом засмаги та колготки з блиском.

бежеві колготи на осінь 2023
  • Ажурні/ з принтом

Колготки з принтом продовжуємо носити, але стилізуємо базовими речами, при цьому не йдемо в романтичний настрій, а розбавляємо зухвалішими поєднаннями (наприклад, шкірою).

ажурні колготи на осінь 2023
  • Кольорові

Тренд сезону – кольорові колготки, за допомогою яких можна витягнути зростання – якщо надіти з тону взуття, зробити ідеальний монохромний образ, або підтримати акцент. Також колготки, мають чудовий вигляд, коли самі є акцентом.

кольорові колготи на осінь 2023
  • Колготи+шкарпетки

Шкарпетки на темні колготки — ідеально для стильного образу, при цьому можуть бути кольоровими як акцент або підтримати колір або інший акцент.

колготи зі шкарпетками на осінь 2023
  • Білі

Матові та мереживні. Але будьте обережні. Такі колготки здатні виділити недоліки фігури.

білі колготи на осінь 2023
  • Зі стразами/ люрексом

Можна носити, але не йдемо в дуже ошатний образ, а додаємо в лаконічну базу.

колготи зі стразами на осінь 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки будуть у моді восени та взимку цього року. А ще ми писали, які кросівки давно застаріли і не заслуговують на місце у вашому гардеробі.

Теги:
#Мода #Стиль