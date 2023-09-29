Як носити колготки восени, щоб мати модний вигляд: стильні поради (фото)
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Ці поради допоможуть кожній модниці правильно підібрати колготки на осінь.
Осінь — це не тільки час тренчів, пальто та теплих светрів, а й стильних вбрань із сукнями та спідницями, які потрібно "утеплювати" колготками. Однак, щоб образ вийшов трендовим, потрібно знати, як правильно підбирати цей аксесуар.
З цим питанням модницям вирішила допомогти стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт поділилася корисними порадами, як обрати колготки для свого образу, а також які колготки зараз у тренді. Наприклад, щоб не різати свій ріст, бажано вибирати колготки в тон поясного виробу або взуття.
Трендові колготи на осінь 2023:
- Бежеві
Вони повинні бути практично невидимими — це матові ультратонкі моделі 5-10 ден, підібрані точно в тон шкіри. Абсолютним несмаком вважаються моделі з ефектом засмаги та колготки з блиском.
- Ажурні/ з принтом
Колготки з принтом продовжуємо носити, але стилізуємо базовими речами, при цьому не йдемо в романтичний настрій, а розбавляємо зухвалішими поєднаннями (наприклад, шкірою).
- Кольорові
Тренд сезону – кольорові колготки, за допомогою яких можна витягнути зростання – якщо надіти з тону взуття, зробити ідеальний монохромний образ, або підтримати акцент. Також колготки, мають чудовий вигляд, коли самі є акцентом.
- Колготи+шкарпетки
Шкарпетки на темні колготки — ідеально для стильного образу, при цьому можуть бути кольоровими як акцент або підтримати колір або інший акцент.
- Білі
Матові та мереживні. Але будьте обережні. Такі колготки здатні виділити недоліки фігури.
- Зі стразами/ люрексом
Можна носити, але не йдемо в дуже ошатний образ, а додаємо в лаконічну базу.
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