Як носити колготки восени, щоб мати модний вигляд: стильні поради (фото)

Ці поради допоможуть кожній модниці правильно підібрати колготки на осінь.

Осінь — це не тільки час тренчів, пальто та теплих светрів, а й стильних вбрань із сукнями та спідницями, які потрібно "утеплювати" колготками. Однак, щоб образ вийшов трендовим, потрібно знати, як правильно підбирати цей аксесуар.

З цим питанням модницям вирішила допомогти стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт поділилася корисними порадами, як обрати колготки для свого образу, а також які колготки зараз у тренді. Наприклад, щоб не різати свій ріст, бажано вибирати колготки в тон поясного виробу або взуття.

Трендові колготи на осінь 2023:

Бежеві

Вони повинні бути практично невидимими — це матові ультратонкі моделі 5-10 ден, підібрані точно в тон шкіри. Абсолютним несмаком вважаються моделі з ефектом засмаги та колготки з блиском.

Ажурні/ з принтом

Колготки з принтом продовжуємо носити, але стилізуємо базовими речами, при цьому не йдемо в романтичний настрій, а розбавляємо зухвалішими поєднаннями (наприклад, шкірою).

Кольорові

Тренд сезону – кольорові колготки, за допомогою яких можна витягнути зростання – якщо надіти з тону взуття, зробити ідеальний монохромний образ, або підтримати акцент. Також колготки, мають чудовий вигляд, коли самі є акцентом.

Колготи+шкарпетки

Шкарпетки на темні колготки — ідеально для стильного образу, при цьому можуть бути кольоровими як акцент або підтримати колір або інший акцент.

Білі

Матові та мереживні. Але будьте обережні. Такі колготки здатні виділити недоліки фігури.

Зі стразами/ люрексом

Можна носити, але не йдемо в дуже ошатний образ, а додаємо в лаконічну базу.

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