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З чим носити теплу сорочку восени: ідеї стильних образів, які легко повторити (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Картата сорочка стане базою осіннього гардеробу Новина оновлена 02 жовтня 2023, 22:46
Картата сорочка стане базою осіннього гардеробу. Фото Freepik

За допомогою теплої сорочки ви складете красиві та комфортні образи за будь-якої погоди

Поки що погода балує теплом, модниці не поспішають діставати осінній верхній одяг. Відмінним варіантом для стильного багатошарового образу стане тепла сорочка.

З чим поєднувати теплі сорочки цього сезону? Про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у своєму блозі в Instagram.

Сорочки із щільних матеріалів стануть частиною ваших образів ранньою весною та восени. Тепла сорочка поєднується практично з усіма елементами базового гардеробу: штанами, сукнями, спідницями, шортами або джинсами. Актуальні як структуровані, так і розслаблені фасони.

Модна сорочка може ідеально вплестися у багатошарові образи з лонгслівами, футболками, майками, тонкими светрами та сітками. Крім того, модниці носять сорочки у зав’язаному вигляді, наприклад, на плечах чи талії.

Вічно модний принт на осінніх сорочках – клітинка. Малюнок ненав’язливо розбавить колірну гаму ваших осінніх аутфітів.

Стильні образи із теплою сорочкою

Стильні образи із сорочкою
Сукня + сорочка
Стильні образи із сорочкою
Спідниці, шорти та сорочки відмінно поєднуються
Стильні образи із сорочкою
Чудовий мікс
Стильні образи із сорочкою
Просто, але стильно
Стильні образи із сорочкою
Красиві образи з сорочками на осінь

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта опинилися у топі трендів восени 2023 року. Без цього верхнього одягу неможливо уявити осінній сезон.

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#Стиль #Сорочка