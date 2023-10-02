З чим носити теплу сорочку восени: ідеї стильних образів, які легко повторити (фото)
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За допомогою теплої сорочки ви складете красиві та комфортні образи за будь-якої погоди
Поки що погода балує теплом, модниці не поспішають діставати осінній верхній одяг. Відмінним варіантом для стильного багатошарового образу стане тепла сорочка.
З чим поєднувати теплі сорочки цього сезону? Про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у своєму блозі в Instagram.
Сорочки із щільних матеріалів стануть частиною ваших образів ранньою весною та восени. Тепла сорочка поєднується практично з усіма елементами базового гардеробу: штанами, сукнями, спідницями, шортами або джинсами. Актуальні як структуровані, так і розслаблені фасони.
Модна сорочка може ідеально вплестися у багатошарові образи з лонгслівами, футболками, майками, тонкими светрами та сітками. Крім того, модниці носять сорочки у зав’язаному вигляді, наприклад, на плечах чи талії.
Вічно модний принт на осінніх сорочках – клітинка. Малюнок ненав’язливо розбавить колірну гаму ваших осінніх аутфітів.
Стильні образи із теплою сорочкою
Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта опинилися у топі трендів восени 2023 року. Без цього верхнього одягу неможливо уявити осінній сезон.