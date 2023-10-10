С этой вещью образ выйдет на новый уровень: как стильно носить шелковый платок (фото)
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Шелковые платки повязывают на голову, шею, пояс или сумку
Залог модного образа – не только использование последних трендов, а и продуманные аксессуары. Шелковый платок, к примеру, может повысить градус стиля в вашем осеннем аутфите.
Как носят модницы шелковые платки в этом сезоне? Об этом рассказывает блог персонального стилиста @jullztyle в Instagram.
По словам стилиста, шелковый платок точно может добавить интересный акцент в ваш осенний образ. Согласно рекомендациям, следует выбирать изделие с наиболее оптимальным размером: 70*70 или 90*90.
Где носят шелковый платок осенью 2023, советы стилиста:
- На шее (завязывайте как галстук или располагайте вдоль),
- На плечах (набрасывайте на тренчи, жакеты или рубашки),
- На талии (завязывайте на рубашки и лонги, делая акцент на талию),
- На голове (завязывайте а-ля бабушкин стиль, как бандану или прямо на хвост),
- На штанах (используйте платок вместо пояса),
- На сумке (завязывайте, чтобы добавить особенность в образ).
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