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С этой вещью образ выйдет на новый уровень: как стильно носить шелковый платок (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Платок может стать акцентом аутфита
Платок может стать акцентом аутфита. Фото Freepik

Шелковые платки повязывают на голову, шею, пояс или сумку

Залог модного образа – не только использование последних трендов, а и продуманные аксессуары. Шелковый платок, к примеру, может повысить градус стиля в вашем осеннем аутфите.

Как носят модницы шелковые платки в этом сезоне? Об этом рассказывает блог персонального стилиста @jullztyle в Instagram.

По словам стилиста, шелковый платок точно может добавить интересный акцент в ваш осенний образ. Согласно рекомендациям, следует выбирать изделие с наиболее оптимальным размером: 70*70 или 90*90.

Где носят шелковый платок осенью 2023, советы стилиста:

  • На шее (завязывайте как галстук или располагайте вдоль),
  • На плечах (набрасывайте на тренчи, жакеты или рубашки),
  • На талии (завязывайте на рубашки и лонги, делая акцент на талию),
  • На голове (завязывайте а-ля бабушкин стиль, как бандану или прямо на хвост),
  • На штанах (используйте платок вместо пояса),
  • На сумке (завязывайте, чтобы добавить особенность в образ).

Как носить шелковый платок: стильные способы

Шелковые платки в стильных образах
На шее
Шелковые платки в стильных образах
Сверху рубашек и лонгсливов
Шелковые платки в стильных образах
Хоть на прическе, хоть на плечах
Шелковые платки в стильных образах
С рубашкой или кардиганом
Шелковые платки в стильных образах
А-ля бабушкин стиль

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие головные уборы в моде осенью 2023 года. Выбрать стильную шапку или панаму в этом сезоне очень просто.

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#Стиль #Платок