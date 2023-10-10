С этой вещью образ выйдет на новый уровень: как стильно носить шелковый платок (фото)

Шелковые платки повязывают на голову, шею, пояс или сумку

Залог модного образа – не только использование последних трендов, а и продуманные аксессуары. Шелковый платок, к примеру, может повысить градус стиля в вашем осеннем аутфите.

Как носят модницы шелковые платки в этом сезоне? Об этом рассказывает блог персонального стилиста @jullztyle в Instagram.

По словам стилиста, шелковый платок точно может добавить интересный акцент в ваш осенний образ. Согласно рекомендациям, следует выбирать изделие с наиболее оптимальным размером: 70*70 или 90*90.

Где носят шелковый платок осенью 2023, советы стилиста:

На шее (завязывайте как галстук или располагайте вдоль),

(завязывайте как галстук или располагайте вдоль), На плечах (набрасывайте на тренчи, жакеты или рубашки),

(набрасывайте на тренчи, жакеты или рубашки), На талии (завязывайте на рубашки и лонги, делая акцент на талию),

(завязывайте на рубашки и лонги, делая акцент на талию), На голове (завязывайте а-ля бабушкин стиль, как бандану или прямо на хвост),

(завязывайте а-ля бабушкин стиль, как бандану или прямо на хвост), На штанах (используйте платок вместо пояса),

(используйте платок вместо пояса), На сумке (завязывайте, чтобы добавить особенность в образ).

Как носить шелковый платок: стильные способы

На шее

Сверху рубашек и лонгсливов

Хоть на прическе, хоть на плечах

С рубашкой или кардиганом

А-ля бабушкин стиль

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