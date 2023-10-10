З цією річчю образ вийде на новий рівень: як стильно носити шовкову хустку (фото)
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Шовкові хустки пов’язують на голову, шию, пояс чи сумку
Запорука модного образу – не тільки використання останніх трендів, а й продумані аксесуари. Шовкова хустка, наприклад, може підвищити градус стилю у вашому осінньому аутфіті.
Як носять модниці шовкові хустки цього сезону? Про це розповідає блог персональної стилістки @jullztyle в Instagram.
За словами стилістки, шовкова хустка може додати цікавий акцент у ваш осінній образ. Згідно з рекомендаціями, слід вибирати виріб з найбільш оптимальним розміром: 70*70 або 90*90.
Де носять шовкову хустку восени 2023 року, поради стилістки:
- На шиї (зав’язуйте як краватку або розташовуйте уздовж),
- На плечах (накидайте на тренчі, жакети чи сорочки),
- На талії (зав’язуйте на сорочки й лонги, роблячи акцент на талію),
- На голові (зав’язуйте а-ля бабусин стиль, як бандану або прямо на хвіст),
- На штанах (використовуйте хустку замість пояса),
- На сумці (зав’язуйте, щоб додати цікавинку в образ).
Як носити шовкову хустку: стильні способи
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