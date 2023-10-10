З цією річчю образ вийде на новий рівень: як стильно носити шовкову хустку (фото)

Шовкові хустки пов’язують на голову, шию, пояс чи сумку

Запорука модного образу – не тільки використання останніх трендів, а й продумані аксесуари. Шовкова хустка, наприклад, може підвищити градус стилю у вашому осінньому аутфіті.

Як носять модниці шовкові хустки цього сезону? Про це розповідає блог персональної стилістки @jullztyle в Instagram.

За словами стилістки, шовкова хустка може додати цікавий акцент у ваш осінній образ. Згідно з рекомендаціями, слід вибирати виріб з найбільш оптимальним розміром: 70*70 або 90*90.

Де носять шовкову хустку восени 2023 року, поради стилістки:

На шиї (зав’язуйте як краватку або розташовуйте уздовж),

(зав’язуйте як краватку або розташовуйте уздовж), На плечах (накидайте на тренчі, жакети чи сорочки),

(накидайте на тренчі, жакети чи сорочки), На талії (зав’язуйте на сорочки й лонги, роблячи акцент на талію),

(зав’язуйте на сорочки й лонги, роблячи акцент на талію), На голові (зав’язуйте а-ля бабусин стиль, як бандану або прямо на хвіст),

(зав’язуйте а-ля бабусин стиль, як бандану або прямо на хвіст), На штанах (використовуйте хустку замість пояса),

(використовуйте хустку замість пояса), На сумці (зав’язуйте, щоб додати цікавинку в образ).

Як носити шовкову хустку: стильні способи

На шиї

Зверху сорочок та лонгслівів

Хоч на зачісці, хоч на плечах

З сорочкою чи кардиганом

А-ля бабусин стиль

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