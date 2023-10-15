Хоть с джинсами, хоть с юбками: с чем сочетать сапоги-ковбойки в осенних образах (фото)
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Стильная пара сапог впишется в любой ваш аутфит этой осенью
Залог удачного осеннего образа не только актуальная верхняя одежда, а и стильная обувь. Ковбойские сапоги давно стали обувной базой и помогут вывести ваши образы на новый уровень.
С какой одеждой сочетаются ковбойки? Об этом рассказывает стилист Александра Миколайчук в Instagram.
Когда-то ковбойские сапоги считались весьма экстравагантной обувью, сейчас же о такой паре сапог мечтают модницы по всему миру. Более того, ковбойки являются всесезонным элементом гардероба и повышают градус стиля в ваших луках. По словам стилистка, такие сапоги очень удобны и универсальны — не нужно ждать особого случая, чтобы их обуть, как и не нужно иметь дополнительные атрибуты ковбойской эстетики. К слову, украинские бренды в этом сезоне представили много новинок-ковбоек.
Современный стайлинг ковбойских сапог предполагает сочетание их с вещами далекими от тематики вестерна, поясняет стилист. В этом сезоне ковбойки носят с:
- Романтическими платьями/юбками длины миди;
- Комбинезонами;
- Джинсами или джинсовыми юбками/шортами;
- Минималистичными комплектами или комплектами в стиле quiet luxury ("тихая роскошь");
- Яркими платьями/юбками длины мини.
Модные ковбойские сапоги 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще обувь актуальна осенью этого года. Некоторые тренды остаются популярными вне времени.