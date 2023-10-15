Укр

Хоть с джинсами, хоть с юбками: с чем сочетать сапоги-ковбойки в осенних образах (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ковбойки – базовая осенняя обувь Новость обновлена 15 октября 2023, 18:13
Ковбойки – базовая осенняя обувь. Фото Getty Images

Стильная пара сапог впишется в любой ваш аутфит этой осенью

Залог удачного осеннего образа не только актуальная верхняя одежда, а и стильная обувь. Ковбойские сапоги давно стали обувной базой и помогут вывести ваши образы на новый уровень.

С какой одеждой сочетаются ковбойки? Об этом рассказывает стилист Александра Миколайчук в Instagram.

Когда-то ковбойские сапоги считались весьма экстравагантной обувью, сейчас же о такой паре сапог мечтают модницы по всему миру. Более того, ковбойки являются всесезонным элементом гардероба и повышают градус стиля в ваших луках. По словам стилистка, такие сапоги очень удобны и универсальны — не нужно ждать особого случая, чтобы их обуть, как и не нужно иметь дополнительные атрибуты ковбойской эстетики. К слову, украинские бренды в этом сезоне представили много новинок-ковбоек.

Современный стайлинг ковбойских сапог предполагает сочетание их с вещами далекими от тематики вестерна, поясняет стилист. В этом сезоне ковбойки носят с:

  • Романтическими платьями/юбками длины миди;
  • Комбинезонами;
  • Джинсами или джинсовыми юбками/шортами;
  • Минималистичными комплектами или комплектами в стиле quiet luxury ("тихая роскошь");
  • Яркими платьями/юбками длины мини.

Модные ковбойские сапоги 2023

Ковбойские сапоги
Черный - беспроигрышный вариант
Ковбойские сапоги
Короткие фасоны
Ковбойские сапоги
Длину выбирайте по своему вкусу
Ковбойские сапоги
Замша или кожа - дело вкуса
Ковбойские сапоги
Стильные осенние ковбойки
Ковбойские сапоги
Такие сапоги станут акцентом образа
Ковбойские сапоги
Универсальные варианты

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще обувь актуальна осенью этого года. Некоторые тренды остаются популярными вне времени.

Теги:
#Обувь #Сапоги #ковбойские сапоги