Хоч із джинсами, хоч із спідницями: з чим поєднувати чоботи-ковбойки в осінніх образах (фото)

Стильна пара чобіт впишеться в будь-який ваш аутфіт цієї осені

Запорука вдалого осіннього образу не лише актуальний верхній одяг, а й стильне взуття. Ковбойські чоботи давно стали взуттєвою базою та допоможуть вивести ваші образи на новий рівень.

З яким одягом поєднуються ковбойки? Про це розповідає стилістка Олександра Миколайчук у Instagram.

Колись ковбойські чоботи вважалися вельми екстравагантним взуттям, зараз про таку пару чобіт мріють модниці по всьому світу. Більш того, ковбойки є всесезонним елементом гардеробу та підвищують градус стилю у ваших луках. За словами стилістки, такі чоботи дуже зручні й універсальні — не треба чекати особливого випадку, щоб їх взути, як і не потрібно мати додаткових атрибутів ковбойської естетики. До речі, українські бренди цього сезону представили багато новинок-ковбоєк.

Сучасний стайлінг ковбойських чобіт передбачає поєднання їх із речами далекими від тематики вестерну, пояснює стилістка. Цього сезону ковбойки носять з:

Романтичними сукнями/спідницями довжини міді;

Комбінезонами;

Джинси або джинсові спідниці/шорти;

Мінімалістичні комплекти або комплекти в стилі quiet luxury ("тиха розкіш");

Яскравими сукнями/спідницями довжини міні.

Модні ковбойські чоботи 2023

Чорний — безпрограшний варіант

Короткі фасони

Довжину вибирайте на свій смак

Замша чи шкіра — справа смаку

Стильні осінні ковбойки

Такі чоботи стануть акцентом образу

Універсальні варіанти

Раніше "Телеграф" розповідав, яке ще взуття актуальне восени цього року. Деякі тренди залишаються популярними поза часом.