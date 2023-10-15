Хоч із джинсами, хоч із спідницями: з чим поєднувати чоботи-ковбойки в осінніх образах (фото)
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Стильна пара чобіт впишеться в будь-який ваш аутфіт цієї осені
Запорука вдалого осіннього образу не лише актуальний верхній одяг, а й стильне взуття. Ковбойські чоботи давно стали взуттєвою базою та допоможуть вивести ваші образи на новий рівень.
З яким одягом поєднуються ковбойки? Про це розповідає стилістка Олександра Миколайчук у Instagram.
Колись ковбойські чоботи вважалися вельми екстравагантним взуттям, зараз про таку пару чобіт мріють модниці по всьому світу. Більш того, ковбойки є всесезонним елементом гардеробу та підвищують градус стилю у ваших луках. За словами стилістки, такі чоботи дуже зручні й універсальні — не треба чекати особливого випадку, щоб їх взути, як і не потрібно мати додаткових атрибутів ковбойської естетики. До речі, українські бренди цього сезону представили багато новинок-ковбоєк.
Сучасний стайлінг ковбойських чобіт передбачає поєднання їх із речами далекими від тематики вестерну, пояснює стилістка. Цього сезону ковбойки носять з:
- Романтичними сукнями/спідницями довжини міді;
- Комбінезонами;
- Джинси або джинсові спідниці/шорти;
- Мінімалістичні комплекти або комплекти в стилі quiet luxury ("тиха розкіш");
- Яскравими сукнями/спідницями довжини міні.
Модні ковбойські чоботи 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, яке ще взуття актуальне восени цього року. Деякі тренди залишаються популярними поза часом.