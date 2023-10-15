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Хоч із джинсами, хоч із спідницями: з чим поєднувати чоботи-ковбойки в осінніх образах (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Ковбойки – базове осіннє взуття Новина оновлена 15 жовтня 2023, 18:13
Ковбойки – базове осіннє взуття. Фото Getty Images

Стильна пара чобіт впишеться в будь-який ваш аутфіт цієї осені

Запорука вдалого осіннього образу не лише актуальний верхній одяг, а й стильне взуття. Ковбойські чоботи давно стали взуттєвою базою та допоможуть вивести ваші образи на новий рівень.

З яким одягом поєднуються ковбойки? Про це розповідає стилістка Олександра Миколайчук у Instagram.

Колись ковбойські чоботи вважалися вельми екстравагантним взуттям, зараз про таку пару чобіт мріють модниці по всьому світу. Більш того, ковбойки є всесезонним елементом гардеробу та підвищують градус стилю у ваших луках. За словами стилістки, такі чоботи дуже зручні й універсальні — не треба чекати особливого випадку, щоб їх взути, як і не потрібно мати додаткових атрибутів ковбойської естетики. До речі, українські бренди цього сезону представили багато новинок-ковбоєк.

Сучасний стайлінг ковбойських чобіт передбачає поєднання їх із речами далекими від тематики вестерну, пояснює стилістка. Цього сезону ковбойки носять з:

  • Романтичними сукнями/спідницями довжини міді;
  • Комбінезонами;
  • Джинси або джинсові спідниці/шорти;
  • Мінімалістичні комплекти або комплекти в стилі quiet luxury ("тиха розкіш");
  • Яскравими сукнями/спідницями довжини міні.

Модні ковбойські чоботи 2023

Ковбойські чоботи
Чорний — безпрограшний варіант
Ковбойські чоботи
Короткі фасони
Ковбойські чоботи
Довжину вибирайте на свій смак
Ковбойські чоботи
Замша чи шкіра — справа смаку
Ковбойські чоботи
Стильні осінні ковбойки
Ковбойські чоботи
Такі чоботи стануть акцентом образу
Ковбойські чоботи
Універсальні варіанти

Раніше "Телеграф" розповідав, яке ще взуття актуальне восени цього року. Деякі тренди залишаються популярними поза часом.

Теги:
#Взуття #Чоботи #ковбойські чоботи