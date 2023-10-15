Главный цвет сезона: с какими оттенками сочетать красный в осенних образах (фото)

С красными оттенками ваши осенние образы выйдут на новый уровень

Среди трендов осени 2023 года заметное место занял красный цвет. Этот яркий тон непросто вписать в образ, однако с подсказками стилиста вы добьетесь шикарного результата.

Как стильно носить красный в этом сезоне? Об этом рассказывает стилист Елена Меркулова в своем блоге в Instagram.

Красные оттенки дополнят ваш сезонный гардероб. Вы можете носить не только одежду, а и красные аксессуары и обувь. По словам стилиста, такие базовые и классические цвета, как красный, всегда будут актуальными.

"Важно подобрать оттенок, который будет подходить именно вам. Это правило работает для портретной зоны. Все, что снизу, не требует такого ответственного подбора", — советует стилист.

С какими цветами сочетается красный? Стилист предлагает обратить внимание на черный, белый, серый, бежевый. Кроме того, яркий оттенок отлично комбинируется с розовым, синим, коричневым и голубым денимом.

Красный цвет в стильных образах

Красный - акцент образа

Главный цвет этого сезона

Впишется как в верхнюю одежду, так и в трикотажные изделия

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Отличный цвет для торжественных выходов

Ранее "Телеграф" писал, как создавать стильные монохромные образы в осенне-зимнем сезоне. Некоторые оттенки актуальны десятилетиями.