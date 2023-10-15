Головний колір сезону: з якими відтінками поєднувати червоний в осінніх образах (фото)

З червоними відтінками ваші осінні образи вийдуть на новий рівень

Серед трендів осені 2023 року помітне місце зайняв червоний колір. Цей яскравий тон непросто вписати в образ, проте з підказками стиліста ви досягнете шикарного результату.

Як стильно носити червоний цього сезону? Про це розповідає стилістка Олена Меркулова у своєму блозі в Instagram.

Червоні відтінки доповнять ваш сезонний гардероб. Ви можете носити не тільки одяг, а й червоні аксесуари та взуття. За словами стилістки, такі базові та класичні кольори, як червоний, завжди будуть актуальними.

"Важливо підібрати відтінок, який підходитиме саме вам. Це правило працює для портретної зони. Все, що знизу, не вимагає такого відповідального підбору", - радить стилістка.

З якими кольорами поєднується червоний? Стилістка пропонує звернути увагу на чорний, білий, сірий, бежевий. Крім того, яскравий відтінок відмінно комбінується з рожевим, синім, коричневим та блакитним денімом.

Червоний колір у стильних образах

Червоний – акцент образу

Головний колір цього сезону

Впишеться як у верхній одяг, так і в трикотажні вироби

Відомі бренди пропонують широкий вибір червоного одягу

Відмінний колір для урочистих виходів

Раніше "Телеграф" писав, як створювати стильні монохромні образи в осінньо-зимовому сезоні. Деякі відтінки актуальні десятиліттями.