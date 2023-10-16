Не ошибетесь никогда: топ-7 цветов одежды, которую лучше всего носить с денимом (фото)

Классические сочетания для стильного образа

Независимо от того, собираетесь ли вы одеваться для повседневной работы днем или на вечеринку с друзьями, джинсы часто являются простым решением для создания легких стильных образов в тренде сезона. Единственный вопрос, какие вещи и цвета совмещаются с ними лучше всего?

Как сказали изданию BestLife эксперты по стилю, деним является нейтральным полотном. Это делает его чрезвычайно универсальным и фантастическим фоном для широкого диапазона цветов. Чтобы быть уверенным, что ваш образ идеален, узнайте о вариантах лучших сочетаний от профессиональных стилистов.

Трендовый красный

Цвет этого сезона — классический красный. Он лучше всего будет смотреться с темным, черным или Light Wash денимом. Вы можете дополнить образ черными массивными лоферами и светлой рубашкой на пуговицах. Найдите правильный оттенок красного — людям с более холодными тонами кожи лучше идут красные с голубыми оттенками, а тем, у кого более теплый цвет лица, лучше рассматривать красные цвета с оранжевыми или ржавыми оттенками.

Фото: Freepik

Можно добавить красный акцент в базовый джинсовый ансамбль. Это могут быть красный блейзер или красные туфли, а красный клатч отлично подойдет для вечернего джинсового образа. Также вы можете попробовать уютный бордовый свитер или клетчатую рубашку с темными джинсами для повседневного шика.

Классический белый

Если вы сомневаетесь, эксперты советуют совмещать деним с белым. Эта комбинация создает идеальное полотно для эффектного аксессуара, такого как ремень, кошелек или украшения.

Фото: Freepik

Варианты образов:

простая белая безрукавка и изысканное кимоно из бархата или шелка;

белая туника с широким, украшенным драгоценностями воротником и ожерельем;

строгая чисто белая рубашка, леопардовая сумочка и красные балетки.

К потертым светлым джинсам выбирайте белую рубашку на пуговицах и балетки с острым носом, чтобы подчеркнуть образ. К джинсам mid-wash подойдет белая футболка с модными кроссовками или ботильонами, к темным джинсам — белая шелковистая блуза и туфли на танкетке.

Оливково-зеленые оттенки

Эти оттенки отлично сочетаются с джинсами среднего или темного цвета. Попробуйте оливковую универсальную куртку с темными джинсами и ботильонами для шикарного внешнего вида. Другой вариант — оливково-зеленый свитер с темными джинсами, кожаным ремнем и ювелирными изделиями в стиле бохо с акцентами из натурального камня. Для более элегантного случая подойдет атласная оливково-зеленая блузка с черными джинсами и замшевыми лодочками на каблуке.

Фото: Freepik

"Розовые румяна"

Мягкий и женственный цвет прекрасно сочетается со светлым денимом, создавая отличный контраст. Розовый верх с выцветшими джинсами идеально подходит для свежего и романтичного повседневного образа. Для более элегантного вида выберите блузу в пастельных розовых цветах и добавьте в ансамбль простые балетки, чтобы завершить непринужденный образ.

Фото: Freepik

Светло-серый цвет

Он создает тонкий контраст с темным денимом. Чтобы создать изящный современный образ, рекомендуется носить джинсы со светло-серым блейзером и черным поясом. Завершите наряд лоферами или кроссовками, чтобы сохранить повседневность, или дополните этот образ черными ковбойками до колен. Более смелый тренд — сочетайте деним с серебром. Это может быть полупрозрачная блузка на пуговицах, накинутая поверх майки, или гламурный блейзер с блестками. Сочетание более жесткой ткани с более мягким, более приглушенным оттенком создает идеальную пару.

Фото: Freepik

Классический черный

Черный хорошо сочетается с любым видом денима, будь то light-, mid- или dark-wash. Стильное сочетание для ночного отдыха – это черный блейзер или черная кружевная блуза с джинсами mid-wash и черным лакированным клатчем. Для светлого денима выбирайте приталенный или укороченный черный топ. Для дневного образа — белые кроссовки или ботильоны. Чтобы добавить эту комбинацию к вечернему образу, выберите туфли на каблуке или остроносые лодочки металлического оттенка.

Фото: Freepik

Для джинсовой ткани "средней застиранности" выбирайте изящную приталенную черную блузку и подумайте об аксессуарах — серебряных или золотых украшениях. Что касается темного денима, подойдет черный верх с уникальными деталями, например прозрачными рукавами или украшениями, и изысканные украшения, которые создадут достаточно блеска, но не будут преобладать в вашем наряде.

Темно-серо-коричневый цвет — Taupe

Прелесть этого цвета в том, что это универсальный нейтральный оттенок, который можно носить в любое время года. Сочетайте серо-коричневый жилет со светлыми или белыми джинсами. В прохладные дни попробуйте кашемировый свитер такого цвета с джинсами прямого кроя и замшевыми ботинками или даже гладкими кожаными кроссовками. Или вы можете надеть серо-коричневую кожаную куртку, которая придаст неожиданный вид классическим джинсам.

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