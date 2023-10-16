Не помилитеся ніколи: топ-7 кольорів одягу, який найкраще носити з денімом (фото)

Класичні поєднання для стильного образу

Незалежно від того, чи збираєтеся ви одягатись для повсякденної роботи вдень або на вечірку з друзями, джинси часто є простим рішенням для створення легких стильних образів у тренді сезону. Єдине питання, які речі та кольори поєднуються з ними найкраще?

Як сказали виданню BestLife експерти зі стилю, денім є нейтральним полотном. Це робить його надзвичайно універсальним та фантастичним фоном для широкого діапазону кольорів. Щоб бути впевненим, що ваш образ є ідеальним, дізнайтеся про варіанти кращих поєднань від професійних стилістів.

Трендовий червоний

Колір цього сезону — класичний червоний. Він найкраще виглядатиме з темним, чорним або Light Wash денімом. Ви можете доповнити образ чорними масивними лоферами та світлою сорочкою на ґудзиках. Знайдіть правильний відтінок червоного — людям з холоднішими тонами шкіри краще йдуть червоні з блакитними відтінками, а тим, у кого тепліший колір обличчя, краще розглядати червоні кольори з помаранчевими або іржавими відтінками.

Фото: Freepik

Можна додати червоний акцент до базового джинсового ансамблю. Це можуть бути червоний блейзер або червоні туфлі, а червоний клатч відмінно підійде для джинсового вечірнього образу. Також ви можете спробувати затишний бордовий светр або картату сорочку з темними джинсами для повсякденного шику.

Класичний білий

Якщо ви сумніваєтеся, експерти радять поєднувати денім із білим. Ця комбінація створює ідеальне полотно для ефектного аксесуара, такого як ремінь, гаманець чи прикраси.

Фото: Freepik

Варіанти образів:

проста біла безрукавка та вишукане кімоно з оксамиту або шовку;

біла туніка з широким, прикрашеним коштовностями коміром та намистом;

сувора чисто біла сорочка, леопардова сумочка і червоні балетки.

До потертих світлих джинсів вибирайте білу сорочку на ґудзиках та балетки з гострим носом, щоб підкреслити образ. До джинсів mid-wash підійде біла футболка з модними кросівками або ботильйонами, до темних джинсів — біла шовковиста блуза та туфлі на танкетці.

Оливково-зелені відтінки

Ці відтінки чудово поєднуються з джинсами середнього або темного кольору. Спробуйте оливкову універсальну куртку з темними джинсами та ботильйонами для шикарного зовнішнього вигляду. Інший варіант — оливково-зелений светр із темними джинсами, шкіряним ременем та ювелірними виробами у стилі бохо з акцентами з натурального каменю. Для більш елегантного випадку підійде атласна оливково-зелена блузка з чорними джинсами та замшевими "човниками" на підборах.

Фото: Freepik

"Рожеві рум’яна"

М’який та жіночний колір чудово поєднується зі світлим денімом, створюючи відмінний контраст. Рожевий верх зі світлими джинсами ідеально підходить для свіжого та романтичного повсякденного образу. Для більш елегантного вигляду оберіть блузу в пастельних рожевих кольорах і додайте в ансамбль прості балетки, щоб завершити невимушений образ.

Фото: Freepik

Світло-сірий колір

Він створює тонкий контраст із темним денімом. Щоб створити витончений сучасний образ, рекомендується носити джинси зі світло-сірим блейзером та чорним поясом. Завершіть вбрання лоферами або кросівками, щоб зберегти повсякденність, або доповніть цей образ чорними ковбойками до колін. Сміливіший тренд — поєднуйте денім зі сріблом. Це може бути напівпрозора блузка на ґудзиках, накинута поверх майки або гламурний блейзер з блискітками. Поєднання жорсткішої тканини з більш м’яким, більш приглушеним відтінком створює ідеальну пару.

Фото: Freepik

Класичний чорний

Чорний добре поєднується з будь-яким видом деніму, чи то light-, mid- або dark-wash. Стильне поєднання для нічного відпочинку – це чорний блейзер або чорна мережива блуза з джинсами mid-wash і чорним лакованим клатчем. Для світлого деніму вибирайте приталений або укорочений чорний топ. Для денного образу – білі кросівки або ботильйони. Щоб додати цю комбінацію до вечірнього образу, виберіть туфлі на підборах або гостроносі човники металевого відтінку.

Фото: Freepik

Для джинсової тканини "середнього прання" вибирайте витончену приталену чорну блузку і подумайте про аксесуари — срібні або золоті прикраси. Що стосується темного деніму, підійде чорний верх з унікальними деталями, наприклад, прозорими рукавами, і вишукані прикраси, які створять достатньо блиску, але не переважатимуть у вашому вбранні.

Темно-сіро-коричневий колір — Taupe

Принадність цього кольору в тому, що це універсальний нейтральний відтінок, який можна носити у будь-яку пору року. Поєднуйте сіро-коричневий жилет зі світлими або білими джинсами. У прохолодні дні спробуйте кашеміровий светр такого кольору з джинсами прямого крою і замшевими черевиками або навіть гладкими шкіряними кросівками. Або ви можете надіти сіро-коричневу шкіряну куртку, яка надасть несподіваного вигляду класичним джинсам.

Раніше ми представили осінню капсулу модного стиліста, до якої обов’язково входить денім. Дивіться за посиланням дев’ять стильних луків у трендах цього сезону на базі осінньої палітри кольорів!