Мех, микрокаблук и не только: какая обувь завоевала тренды этой осенью (фото)

В этом сезоне обувные тенденции удовлетворят все вкусы

Без стильной пары обуви в осеннем сезоне не обойтись. Ботинки, туфли, сапоги, кроссовки и не только станут важной частью ваших аутфитов в разную погоду.

Какая обувь на пике трендов осенью 2023? Об этом пишет блог о моде brand.getter в Instagram.

Так, современные варианты обуви могут быть одновременно комфортными, теплыми и стильными. Стилисты обращают внимание в этом осеннем сезоне на пять обувных тенденций.

Какая обувь в трендах осени 2023:

Туфли на микрокаблуках. Напоминают модели 1990-х. Удобная женственная обувь на каждый день.

Напоминают модели 1990-х. Удобная женственная обувь на каждый день. Металлик. Футуристическая тема остается популярной, многие дизайнеры выбирают металлизированную фактуру обуви. Серебро и золото в сезоне осень-зима 2023/2024 возглавляют тренды.

Футуристическая тема остается популярной, многие дизайнеры выбирают металлизированную фактуру обуви. Серебро и золото в сезоне осень-зима 2023/2024 возглавляют тренды. Балетки. Модель снова вернулась в моду. В более холодное время года стилисты предлагают носить балетки с принтованными колготками.

Модель снова вернулась в моду. В более холодное время года стилисты предлагают носить балетки с принтованными колготками. Ботинки на шнуровке. Шнуровка и пряжки станут украшением любимых ботинок. Грубые фасоны впишутся в повседневный гардероб.

Шнуровка и пряжки станут украшением любимых ботинок. Грубые фасоны впишутся в повседневный гардероб. Обувь из меха. Туфли-лодочки из розового меха, строгие лоферы из каракуля или лохматые ботинки на золотых шпильках – интересные вариации осенней обуви. Стилисты советуют сочетать меховую обувь с легкими юбками из шелка, трикотажа или даже сетки, а также с вещами длины мини, чтобы придать образу легкости и привлечь максимум внимания к ногам.

Модная осенняя обувь

Изящные модели

Шнурки - тренд

Золото и серебро в топе тенденций

Балетки все еще актуальны

Уютные варианты

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в топе обувных тенденций оказались сапоги красного цвета – самого модного оттенка этой осени. Кроме того, при составлении образа не забывайте о головных уборах, актуальных в этом сезоне.