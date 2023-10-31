Хутро, мікропідбори і не тільки: яке взуття завоювало тренди цієї осені (фото)
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Цього сезону взуттєві тенденції задовольнять усі смаки
Без стильної пари взуття в осінньому сезоні не обійтись. Черевики, туфлі, чоботи, кросівки і не лише стануть важливою частиною ваших аутфітів у різну погоду.
Яке взуття на піку трендів восени 2023 року? Про це пише блог про моду brand.getter в Instagram.
Так, сучасні варіанти взуття можуть бути одночасно комфортними, теплими та стильними. Стилісти звертають увагу цього осіннього сезону на п’ять взуттєвих тенденцій.
Яке взуття в трендах осені 2023:
- Туфлі на мікропідборах. Нагадують моделі 1990-х. Зручне жіночне взуття на кожен день.
- Металік. Футуристична тема залишається популярною, багато дизайнерів вибирають металізовану фактуру взуття. Срібло та золото у сезоні осінь-зима 2023/2024 очолюють тренди.
- Балетки. Модель знову повернулася до моди. У холоднішу пору року стилісти пропонують носити балетки з принтованими колготками.
- Черевики на шнурівці. Шнурівка та пряжки стануть окрасою улюблених черевиків. Грубі фасони впишуться у повсякденний гардероб.
- Взуття з хутра. Туфлі-човники з рожевого хутра, строгі лофери з каракуля або кудлаті черевики на золотих шпильках — цікаві варіації осіннього взуття. Стилісти радять поєднувати хутряне взуття з легкими спідницями з шовку, трикотажу або навіть сітки, а також з речами довжини міні, щоб надати образу легкості та привернути максимум уваги до ніг.
Модне осіннє взуття
Раніше "Телеграф" розповідав, що в топі взуттєвих тенденцій опинилися чоботи червоного кольору — наймоднішого відтінку цієї осені. Крім того, при складанні образу не забувайте про головні убори, актуальні цього сезону.