Плюс 100 баллов к образу: с чем носить трендовую красную обувь (фото)

Стилист подсказала, как правильно носить осенью красную обувь

В этом осеннем сезоне красный цвет и его оттенки однозначно в тренде. Однако, некоторые женщины бояться вплетать этот оттенок в свои образы из-за его яркости и "агрессивности". Ранее мы рассказывали, как носить однотонные образы, чтоб не выглядеть скучно, а сегодня делимся советами, как лучше сочетать красную обувь в осенних образах.

Как рассказала стилист Наталья Москаленко в своем Instagram, не обязательно создавать красный тотал лук, если этот цвет в тренде. Можно сделать один яркий акцент, и отличным вариантом будет как раз обувь.

Такая небольшая яркая деталь в осеннем луке добавит плюс 100 баллов к вашему образу и станет главным его акцентом. Кроме того, как отмечает стилист, красный цвет в гардеробе — это "тихая роскошь", поэтому ее точно нужно себе позволять.

Как носить красную обувь?

Для элегантных вечерних и деловых образов в офис можно сделать ставку на красные лодочки на высоких шпильках. К таким туфлям отлично подойдет, как белый или черный костюм, так и изысканное вечернее платье. Дополнить образ можно золотистыми аксессуарами, если с красными элементами — вообще отлично.

Фото: Freepik

Для более повседневных луков с джинсами и свитерами можно выбрать более удобную красную обувь — от кроссовок, до туфель на низком ходу, закрытых ботинков или высоких сапогов.

Фото: Freepik

Не останавливайтесь на классическом красном цвете, ведь можно экспериментировать и с его оттенками — от более светлых до насыщенных бордовых. Они также в тренде и будут отлично сочетаться в осенних образах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят самые трендовые сумки на ноябрь 2023. Такой аксессуар станет ярким акцентом в образе.