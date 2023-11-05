Плюс 100 балів до образу: з чим носити трендове червоне взуття (фото)

Стиліст підказала, як правильно носити восени червоне взуття

Цього осіннього сезону червоний колір і його відтінки однозначно в тренді. Однак, деякі жінки бояться вплітати цей відтінок у свої образи через його яскравість та "агресивність". Раніше ми розповідали, як носити однотонні образи, щоб не виглядати нудно, а сьогодні ділимося порадами, як краще поєднувати червоне в осінніх образах.

Як розповіла стиліст Наталія Москаленко у своєму Instagram, не обов’язково створювати червоний тотал лук, якщо цей колір у тренді. Можна зробити один яскравий акцент, і чудовим варіантом буде саме взуття.

Така невелика яскрава деталь в осінньому луці додасть плюс 100 балів до вашого образу і стане його головним акцентом. Крім того, як зазначає стиліст, червоний колір у гардеробі – це "тиха розкіш", тому її точно потрібно собі дозволяти.

Як носити червоне взуття?

Для елегантних вечірніх та ділових образів в офіс можна зробити ставку на червоні човники на високих шпильках. До таких туфель відмінно підійде, як білий або чорний костюм, так і вишукане вечірнє плаття. Доповнити образ можна золотистими аксесуарами, якщо з червоними елементами — взагалі чудово.

Фото: Freepik

Для повсякденних луків з джинсами та светрами можна вибрати зручніше червоне взуття — від кросівок, до туфель на низькому ходу, закритих черевиків або високих чоботів.

Фото: Freepik

Не зупиняйтеся на класичному червоному кольорі, адже можна експериментувати і з його відтінками — від світліших до насичених бордових. Вони також у тренді і будуть чудово поєднуватися в осінніх образах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають найтрендовіші сумки на листопад 2023 року. Такий аксесуар стане яскравим акцентом у образі.